Тайната на Неофит Рилски. Прави нещо, без което днес не можем
Банско и Баня в лют спор за Никола Поппетров Бенин
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Банско и Баня в лют спор за Никола Поппетров Бенин
Наследник на рода излезе с гневен пост за 145 години от смъртта му
На такива възрожденски личности трябва да се отделя по-голямо винмание в учебниците, казва доц. д-р Радослав Спасов в специално интервю за в. "Стандар...
231 бакалаври и магистри, възпитаници на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград, получиха дипломите си за висше...
Мая Вуковска отново ще е главен асистент по английски език в ЮЗУ „Неофит Рилски" в Благоевград. Тя спечели делото в съда, който постанови, че е уволне...
Студентите в Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград организират благотворителна кампания за набиране на дрехи и помощи за хора в нужда....
Благоевград. Днес е последният ден, в който се подават документи за допълнителните конкурсни изпити в Югозападен университет "Неофит Рилски" в Благоев...
София. Кабинетът стяга мащабно отбелязване на 1000 лета от смъртта на цар Самуил догодина. "Стандарт" научи, че се сформира Национален комитет по чес...