Пенсия веднага или още работа? Решението може да струва пари за цял живот

Когато човек наближи пенсия, въпросът обикновено не е само „имам ли право“, а „какво ми е по-изгодно“. Да си вземе ли пенсията веднага и да продължи да работи, или да изчака още година-две, за да получи по-висока пенсия по-късно. Това е лична сметка, защото от едната страна стои сигурен доход днес, а от другата - по-добър размер занапред.

За 2026 г. НОИ посочва, че при трета категория труд жените придобиват право на пенсия на 62 години и 6 месеца със стаж 36 години и 10 месеца, а мъжете - на 64 години и 9 месеца със стаж 39 години и 10 месеца.

Пенсията не се губи

Най-важното е човек да знае, че правото на пенсия не изчезва, ако не подаде документи веднага. НОИ изрично посочва, че правото на пенсия не се погасява по давност. Който вече е изпълнил условията за възраст и стаж, може да се пенсионира и по-късно, дори ако през следващите години правилата се променят.

Има обаче една тънкост. Ако човек иска пенсията да му бъде отпусната от датата, на която е придобил право, заявлението трябва да бъде подадено в двумесечен срок. Ако този срок се изпусне, пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението. Затова „няма да бързам“ не трябва да означава „няма да проверя документите си“.

Какво печелите, ако изчакате

Отложеното пенсиониране означава просто нещо: имате право на пенсия, но не я взимате, а продължавате да работите и да се осигурявате. Тогава допълнителният стаж след датата на придобиване на право се зачита по-изгодно. По общото правило всяка година осигурителен стаж участва във формулата с 1,35%, но при човек, който вече има право на пенсия и не я е поискал, всяка следваща година се зачита с 4%, както и съответната част за месеците.

На човешки език това значи: годината след пенсионна възраст „тежи“ повече от обикновена година стаж. Тя не увеличава автоматично цялата пенсия с 4%, а влиза по-силно в изчислението. Ефектът зависи от дохода, стажа и личната осигурителна история.

Какво губите, докато чакате

Тук идва неприятната част. Докато отлагате, не получавате пенсия. Ако бъдещата ви пенсия би била 1000 лева месечно и чакате една година, вие се отказвате от 12 000 лева текущ доход. После ще получавате по-висока пенсия, но трябва време тази разлика да „избие“ пропуснатите пари.

Затова отлагането е най-смислено за хора, които имат добра заплата, чувстват се здрави, не са изтощени от работата и могат спокойно да живеят без пенсията още известно време. Ако човек едва покрива сметките, боледува често или работата вече го съсипва, чакането само заради по-висока бъдеща пенсия може да не е добра сделка.

Пенсионер със заплата е друг случай

Много хора избират третия път - пенсионират се веднага и продължават да работят. Тогава получават и заплата, и пенсия. Това дава повече пари сега, което за много домакинства е решаващо.

Разликата е, че след като пенсията вече е отпусната, новият стаж може да помогне при преизчисляване, но не носи същия бонус като отложеното пенсиониране. Тоест изборът е между по-висок доход днес и по-висока пенсия утре.

Кога чакането си струва

Отлагането има логика, ако работата не ви тежи, заплатата е добра и не ви трябва пенсията веднага. Подходящо е и за хора, които искат още малко време в професията - заради колектива, навика, чувството за полезност или просто защото не са готови да спрат.

Но ако човек брои дните до последния работен ден, по-добре да не се насилва. Пенсията не е само финансова сметка. Тя е и време за здраве, семейство, спокойствие и живот извън графика на работодателя.

Преди решението - сметка в НОИ

Най-разумният ход е човек да не решава „на око“. НОИ има електронна услуга за прогнозно изчисляване на пенсия, като уточнява, че резултатът е предварителен и зависи от данните за стажа и дохода. Добре е да се проверят поне два варианта - пенсия веднага и пенсия след още една година работа.

Така изборът става по-ясен. Ако разликата е малка, може би не си струва да се губи една година пенсия. Ако разликата е сериозна, а работата е поносима, отлагането може да бъде умна стъпка. В крайна сметка правилният отговор не е един и същ за всички. Най-добрата пенсия е тази, която пасва на живота ви, а не само на формулата.

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