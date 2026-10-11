Оставиха в ареста 14-годишния от Пловдив. Нови разкрития

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството на собствената си майка. Според прокуратурата тежкото престъпление е било предварително обмислено, а не извършено в състояние на афект. Разследващите свързват трагедията със сложни отношения между родител и дете, като засега не разкриват повече подробности за мотива. Заседанието за определяне на мярката за неотклонение се проведе при закрити врата заради непълнолетната възраст на обвиняемия.

Прокуратурата: Убийството не е плод на афект

Новите данни от разследването показват, че според държавното обвинение действията на момчето не са били резултат от внезапен емоционален изблик. Прокуратурата смята, че престъплението е било обмислено, като в основата му стоят сложни семейни отношения.

След съдебното заседание прокурорката отправи и призив към родителите да разговарят по-често с децата си и да обръщат внимание на проблемите, които ги тревожат.

Трагедията се разигра на 9 октомври, когато 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в пловдивския район „Северен“. Самият тийнейджър се е обадил на телефон 112 и впоследствие е съдействал на разследващите.

Момчето се преместило при майка си преди три месеца

Оказва се, че майката и синът са заживели заедно в Пловдив сравнително скоро. Преди около три месеца те се преместили в града, след като момчето било прието в ново училище. Родителите му са разделени от години.

„Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му“, заяви директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.

Още в събота заместник-окръжният прокурор Анна Викова съобщи, че разследващите нямат информация за предишни конфликти в семейството. „Мотивът е изключително личен, свързан със семейството“, посочи тогава тя.

На момчето е повдигнато обвинение за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. Разследването продължава, като съдебното решение за задържането му не представлява произнасяне по неговата вина.