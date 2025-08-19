Обрат! Завръщат ли се 40-градусовите жеги

Завръщат ли се жегите в началото на новия месец?

Картата от глобалния модел GFS за 1 септември показва възможност за екстремна жега на Балканите и в България - с температури до 42°C.

Синоптиците от "Метео Балканс" обаче отхвърлят подобна прогноза, защото изглежда нереалистична и вероятността да се сбъдне е под 40%.

Специалистите изтъкват, че физическото ядро на моделите все по-често прогнозира подобни сценарии — като урагани в Черно море или мощни адвекции на горещ въздух през септември. Възможно е моделите вече да „виждат“ климатичните промени и да ги визуализират.

Тази тенденция се запазва през годините и дори някои събития, които сме смятали за невъзможни, вече се сбъднаха — като например 1500 л/кв.м дъжд, паднали в Централна Гърция през 2023 г., или значителните валежи от медикейна „Даниел“, връхлетял Либия.

