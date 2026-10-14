Нова граница с Турция! Правят втори пункт северно от Капитан Андреево

Министерският съвет одобри проект на спогодба с Турция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево – Капъкуле-Север“. Той ще бъде изграден северно от сегашните пунктове на двете държави. Решението е за одобряване на проекта като основа за преговори, съобщиха от правителствената пресслужба.

Според проекта България и Турция планират изграждането и откриването на нов съвместен граничен пункт. На българска територия той ще се намира северно от ГКПП „Капитан Андреево“ в община Свиленград, а от турска страна – северно от ГКПП „Капъкуле“ в област Одрин.

За подготовката на проекта се предвижда създаването на Смесена комисия, която ще определи основните технически параметри на пътните връзки, местоположението на трасетата и точките, в които те пресичат държавната граница. Комисията ще уточни и вида на съпределните пунктове според обслужвания трафик, работното им време и броя на трасетата, както и конкретното местоположение и техническите характеристики на новия ГКПП.

В правомощията ѝ ще влизат още въпросите за режима на работа, необходимата инфраструктура, видовете товари и пътници, както и правните и практическите аспекти на изграждането на пункта. Комисията ще обсъжда и въпроси от общ интерес, свързани с прилагането на спогодбата за всички гранични пунктове между България и Турция.

Припомняме, че през юли беше подписан меморандум между България и Сърбия за откриване на нов граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2“. Документът беше подписан от българския вътрешен министър Иван Демерджиев и сръбския му колега Ивица Дачич.