НИМХ прогнозира: Идат дъжд, вятър и сняг

В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух, съобщават от НИМХ.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°. През почивните дни ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в събота – по-често значителна, а в неделя ще има по-продължителни разкъсвания и намаления.

В събота все още на места, главно в Източна България, ще има валежи, а в неделя – ще е без съществени валежи. Ще се задържи хладно с преобладаващи минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 11° и 16°, а през втория ден дневните температури слабо ще се повишат.

В началото на следващата седмица облачността отново ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка. Температурите още малко ще се повишат. През последните два дни от периода отново ще се заоблачи и на места ще има валежи от дъжд. Вятърът от северозапад ще усили и дневните температури слабо ще се понижат.