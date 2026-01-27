Общество

Нещо страшно стана на "Капитан Андреево". Летят линейки

Страшна катастрофа на границата

Нещо страшно стана на "Капитан Андреево". Летят линейки
27 яну 26 | 10:27
975
Мира Иванова

Нещо страшно стана на границата. Шофьор загина, след като тежкотоварният автомобил, който е управлявал, се вряза в опашката от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП "Капитан Андреево".

Пътният инцидент е станал около 7 часа сутринта на 27 януари.

По информация на NOVA кабината на водача е буквално смазана. Движението от Свиленград за пропускателния пункт на влизане в Турция е спряно заради произшествието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Фаро
преди 10 минути

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://urlit.co/taina

Откажи