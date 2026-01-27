Нещо страшно стана на "Капитан Андреево". Летят линейки

Нещо страшно стана на границата. Шофьор загина, след като тежкотоварният автомобил, който е управлявал, се вряза в опашката от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП "Капитан Андреево".
Пътният инцидент е станал около 7 часа сутринта на 27 януари.
По информация на NOVA кабината на водача е буквално смазана. Движението от Свиленград за пропускателния пункт на влизане в Турция е спряно заради произшествието.
