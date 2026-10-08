Не е намерено оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов

Оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на парламента в отговор на въпрос.

"Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние", заяви той.

Преди дни Пловдивският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

„Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления“, каза още Демерджиев. "Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп, и е ясно кой ги е оставил", добави той, цитиран от БТА.

В рамките на разследването са извършени седем претърсвания и изземвания в помещения и МПС в София и Пловдив, направен е следствен експеримент, разпитани са над 31 свидетели до момента.

"Правим различен тип разследвания, свързани с източване на здравната каса", съобщи още Демерджиев.

По думите му, проверките ще обхванат цялата страна.

"Кодът на едно скъпоструващо лекарство е заменян с код на изключително евтино лекарство", посочи министърът. По думите му, впоследствие имало износ на лекарства. Той каза още, че проверките засягат и Националния осигурителен институт.