На 11 октомври не правете тези неща! Старо поверие вещае загуба на пари

На 11 октомври Българската православна църква почита свети апостол и дякон Филип и преподобни Теофан Начертаний, епископ Никейски. Денят е известен в народния календар и като Филипов празник, с който са свързани редица поверия за дома, парите и предстоящата зима. Според старите вярвания на този ден не бива да се мързелува, да се оставя безпорядък в къщата или да се отлагат важни задачи. Имен ден празнуват Филип, Филипа, Теофан и Теофания.

Светецът, който преживял жестоки мъчения

Преподобни Теофан Начертаний е роден в Йерусалим в благочестиво християнско семейство. Заедно с по-големия си брат Теодор той бил изпратен да се обучава в лаврата на свети Сава Освещени, където двамата приели монашеството. По-късно Теофан станал презвитер и посветил живота си на служение на Бога.

По онова време във Византийската империя се разгоряла ожесточена борба срещу почитането на светите икони. Йерусалимският патриарх изпратил двамата братя в Константинопол, за да защитават православната вяра. Там те били преследвани, хвърлени в затвора и подложени на тежки мъчения.

Според църковното предание по заповед на император Теофил върху лицата на двамата братя били изписани с нажежени игли позорни стихове. Именно заради това те получили прозвището Начертани. Теодор починал след преживените страдания, а Теофан доживял края на иконоборческите гонения.

След възстановяването на иконопочитанието Теофан бил избран за епископ на Никея. Той оставил значително духовно наследство, включително множество църковни песнопения и около 150 канона, посветени на православната вяра и светците.

Апостол Филип лекувал болни и прогонвал зли духове

Свети апостол Филип, един от седемте дякони и от седемдесетте Христови апостоли, бил роден в Кесария Палестинска. Той имал четири дъщери и бил известен със своето благочестие, милосърдие и преданост към християнската вяра.

Заради добродетелите му апостолите го избрали за един от първите седем дякони на Йерусалимската църква. Тяхната задача била да помагат на нуждаещите се и да се грижат за ежедневните потребности на християнската общност.

След началото на гоненията срещу християните Филип напуснал Йерусалим и заминал за Самария, където започнал да проповядва Христовото учение. Според преданията той извършвал чудеса, изцелявал болни и прогонвал нечисти духове, а мнозина приемали християнството след срещите си с него.

Сред покръстените бил и Симон Магьосника, който дотогава удивлявал местните жители със своите необичайни способности. Филип продължил проповедническата си дейност и в други области, като обърнал към християнската вяра множество хора.

По-късно апостолът се установил в Тралия, Мала Азия, където според житието му бил поставен за епископ. Там завършил земния си път в дълбока старост.

Три знака показват каква ще бъде зимата

Народните поверия свързват 11 октомври с наблюдението на природата. Хората вярвали, че по някои знаци могат да предскажат както времето през зимата, така и плодородието през следващата година.

Ако падналите листа лежат с обратната си страна нагоре, това се приемало като обещание за богата реколта. Ако кокошките стоят разрошени и настръхнали, се очаквало застудяване. Северният вятър на този ден пък предвещавал студена и снежна зима.

Тези поверия се предавали от поколение на поколение и били част от старите народни представи за връзката между природните явления и бъдещото време.

Какво категорично не бива да правим на 11 октомври

Според народните вярвания най-голямата грешка на Филипов празник е безделието. Смятало се, че човек, който прекара деня в мързел, може да привлече неуспехи и затруднения в работата си.

Особено внимание се обръщало на реда в дома. Старо поверие предупреждава, че ако къщата остане разхвърляна и непочистена, семейството може да претърпи парични загуби. Затова стопаните се стараели да подредят жилището и да приключат натрупаните задължения.

Не се препоръчвало и отлагането на важни задачи. Вярвало се, че всичко, което човек остави недовършено на този ден, по-късно ще се изпълнява много по-трудно или изобщо няма да бъде осъществено.

Друго поверие съветва да се внимава при използването на ножове, ножици и други остри предмети, тъй като съществува опасност от нараняване. Това е народно суеверие, а не църковна забрана.

Православната църква напомня, че независимо от празника човек трябва да се въздържа от кавги, обиди, клевети, завист и злословие. Особено важно е да не се отказва помощ на човек, който искрено се нуждае от нея.

Какво носи късмет и благополучие на празника

В народната традиция 11 октомври е ден за труд, грижа за семейството и подготовка на дома за студените месеци. В миналото жените се занимавали с ръкоделие и бродерия, като за някои украси използвали фини златни нишки.

Стопаните почиствали жилищата, подреждали вещите и се стремели да приключат неотложните задължения преди настъпването на зимата. Вярвало се, че трудолюбието и добрият ред в дома привличат благополучие.

Вярващите отправят молитви към свети Теофан за телесно и душевно здраве, укрепване на вярата и защита от злото. Към свети апостол Филип се обръщат за духовна подкрепа, помощ в трудни моменти и сили за преодоляване на изпитанията.

Денят напомня и за значението на милосърдието. Според християнското учение добрите дела, прошката и помощта към ближния са по-важни от всяко суеверие.