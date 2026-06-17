Лятото влиза в нов ритъм, но крие неприятна изненада

Днес времето ще покаже две различни лица. В по-голямата част от страната ще преобладава слънчево, но следобед над планинските райони в Западна и Централна България атмосферата ще стане нестабилна. Там ще се развият гръмотевични облаци, които ще донесат краткотрайни валежи и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в София – около 26 градуса.

Бурите идват след пладне

Най-съществената промяна ще настъпи в следобедните часове над западните и централните планински райони. Облачността бързо ще нараства и на места ще се излеят кратки, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Не е изключено локално да паднат и градушки.

В останалата част от страната слънчевото време ще се запази. Ще духа слаб северозападен вятър, а в Източна България въздушният поток ще бъде от югоизток.

Планините остават под гръмотевични облаци

Над планинските масиви купестата и купесто-дъждовната облачност ще се развива през целия ден, като следобед ще стане значително по-плътна. На много места ще има валежи и гръмотевични бури, което ще създаде неблагоприятни условия за преходи във високите части.

Вятърът ще бъде слаб, а по откритите била – умерен от северозапад. На 1200 метра температурата ще достигне около 20 градуса, а на 2000 метра – близо 12 градуса.

Край морето времето остава спокойно

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и без валежи. Ще духа слаб източен вятър, а по северното крайбрежие – от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Морската вода е от 17 до 21 градуса на север и около 22 градуса на юг. Вълнението ще бъде слабо – 1-2 бала.

Неустойчивата атмосфера се задържа

И през следващите два дни времето ще остане променливо. Сутрините ще започват с повече слънце, но следобед и вечер отново ще се развиват гръмотевични облаци, които ще носят краткотрайни валежи.

Най-голяма ще бъде вероятността за бури в планинските райони, а в четвъртък нестабилността ще обхване и Източна България. Тогава ще остане повишен и рискът от градушки. В петък вятърът ще се ориентира от североизток.

Жегата се задава в началото на седмицата

През почивните дни времето постепенно ще се успокоява и слънчевите часове ще се увеличат. В събота облачността ще бъде незначителна, а в неделя, понеделник и вторник само на отделни места в планините ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и през първите два дни на новата седмица максималните стойности ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще остане по-прохладно – между 26 и 29 градуса.

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