Кулата и Маказа поемат най-силния натиск към Гърция

Трафикът към Гърция е интензивен за леки автомобили на изход през граничните преходи „Кулата“ и „Маказа“, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Натоварването идва в началото на активния летен ден, когато много пътуващи се насочват към Северна Гърция, Халкидики, Егейското крайбрежие и островите. От службата напомнят, че различните пунктове имат различен режим за преминаване според вида на превозните средства.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Това ги прави подходящи за част от туристическия поток, но не и за тежкотоварен трафик. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, което обяснява и по-силното натоварване на основните направления към Гърция.

На границата с Румъния движението през всички гранични преходи е нормално. На пункта Русе-Гюргево обаче продължават ремонтните дейности по мостовото съоръжение, а движението се регулира, затова шофьорите трябва да предвидят възможно забавяне при преминаване през Дунав мост.

Преминаването през всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция е нормално. Нормален е трафикът и на пунктовете с Република Северна Македония. Спокойно е движението и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.

Най-важният съвет към пътуващите за Гърция е да следят актуалната информация на „Гранична полиция“ преди тръгване и да имат готовност за изчакване на „Кулата“ и „Маказа“. При възможност маршрутът може да бъде съобразен с вида на автомобила и с режима на конкретния пункт, особено при пътуване с микробус или при планиране на преминаване в най-натоварените часове.

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