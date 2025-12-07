Коледната треска завладя пазара на елхи в България

Празничната атмосфера вече е осезаема по улиците, площадите и в домовете, а оставащите две седмици и половина до Коледа засилват интереса към дръвчета и украса. Семействата търсят живи или изкуствени елхи, традиционни или модерни модели, а търговците отчитат активност още от първите дни на декември. Коледната индустрия се подготвя за един от най-силните сезони, в който освен класическите предложения се появяват и нови тенденции, съобщава Нова телевизия.

Над 22 хиляди живи елхи, отглеждани за празниците

Южноцентралното държавно предприятие е подготвило над 22 500 живи елхи, отглеждани в 12 разсадника на територията на Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Дърветата не се секат директно от гората, а се развиват специално за празничния сезон, което позволява по-прецизно контролиране на качеството и количествата. Според експерти това е практика, която намалява щетите върху горските масиви и гарантира устойчиво предлагане на пазара.

На пазара цените на отсечените живи елхи варират между 30 и 100 лв., въпреки че от държавните горски стопанства те излизат значително по-евтино. Най-често предлаганите видове са бор, смърч и ела, а специалистите препоръчват сребристия смърч и елата заради тяхната издръжливост и по-дълго запазване на свеж вид при стайни условия. Лесотехниците съветват купувачите да избират дървета от официални доставчици.

Контролът върху дървесината е строго регламентиран. Законно отсечената елха трябва да има пластина с уникален номер, поставена между прешлените на ствола, както и придружаващ превозен билет.

Елхите в саксия – по-скъпи, но с емоция и спомен

Живите елхи в саксия са по-скъпи – от 70 до 90 лв., но оставят приятен спомен и определено носят повече празнична емоция. Семейства, които всяка година купуват дръвче с корен, споделят, че го засаждат след празниците в двор, парк или край имота си, превръщайки коледния сезон в малък екологичен жест.

Този тип дръвчета са подходящи за хора, които искат дълготрайно решение и предпочитат естествен облик, без да се налага отрязване. Експерти препоръчват внимателно пренасяне и постепенно адаптиране към вътрешни температури, за да не се увреди кореновата система.

Изкуствените елхи остават най-търсени

И тази година най-предпочитан избор остават изкуствените елхи, които се предлагат във всякакви размери, цветове и модели. Купувачите ги избират заради дългата им употреба, липсата на отпадъци и това, че елиминират нуждата от отсичане на живо дърво. Цените варират от 40 до 700 лв., в зависимост от размера, материала и моделите. Според търговци интензивната продажба започва още в края на ноември и достига пик в седмицата преди Коледа.

В последните години елхите със заскрежени връхчета постепенно отстъпват място на 3D моделите, които най-добре наподобяват естествено дръвче. Най-популярни са високите модели около 2,20 м с наситено зелен цвят, които изглеждат стилни в просторни домове и заведения.

Нова мода в украсата

Тази зима дизайните за коледна украса носят нова тенденция – така наречената „шоколадова Коледа“. Топли тонове като кафяво, бежово и шоколадово навлизат не само в дрехите, но и в празничните декорации. Дървени елементи, въжени панделки и натурални орнаменти се превръщат в най-предпочитания избор за много семейства.

Модата се движи между минимализъм и уют, като все повече купувачи предпочитат естествени материали пред пластмасови украси. Това прави цветовете по-мек акцент, а усещането – по-топло и по-органично.

Дебати около избора у дома

Търговците признават, че изборът на елха често предизвиква семейни спорове. Домакинята харесва едно, мъжът друго, а децата обикновено настояват за трети вариант. В повечето случаи обаче именно най-малките определят финалното решение, като елхата трябва да носи настроение и да бъде удобна за украса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com