Всичко за Коледни Дръвчета

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Секат 50 000 елхи за Коледа

Секат 50 000 елхи за Коледа

София. Около 50 000 коледни дръвчта ще се отсекат тази година за празниците. Толкова е капацитетът на държавните горски предприятия. Отделно оттам ще...

04 декември | 15:01
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