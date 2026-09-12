Коледната треска завладя пазара на елхи в България
Живи дървета от 70 до 90 лв., изкуствени модели до 700 лв. и нова мода в празничната украса
Следете всички новини, анализи и коментари за Коледни Дръвчета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Живи дървета от 70 до 90 лв., изкуствени модели до 700 лв. и нова мода в празничната украса
Увеличават двойно защитените гори Самоков. „Масово още от миналата година беше въведена мярката с пластините. През миналата година с пластини са реал...
София. Около 50 000 коледни дръвчта ще се отсекат тази година за празниците. Толкова е капацитетът на държавните горски предприятия. Отделно оттам ще...