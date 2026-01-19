Климатичен разлом в Европа! Последиците на Балканите

През последните 24 часа в атмосферата се задейства процес, който рядко остава незабелязан, но почти винаги има сериозни последици за зимата в Европа. Полярният вихър отслабва и се деформира, което позволява на арктичния студ да напуска обичайното си „заключено“ пространство и да се насочва на юг – към средните ширини, включително Балканите.

Това не е единично застудяване и не е краткотрайна аномалия. Става дума за структурна промяна в циркулацията, която вече се вижда в прогнозните полета и обяснява защо зимата през този сезон не е нито стабилна, нито предвидима по старите правила, отбелязват от "Метео Балканс".

Какво се случва с полярния вихър в момента?

Полярният вихър представлява огромна зона с ниско налягане и много студен въздух, разположена над Арктика. Когато тази система е компактна и стабилна, студът остава „заключен“ на север, а Европа преживява по-меки зими с ограничени студени нахлувания.

В момента обаче наблюдаваме раздробяване и отслабване на вихъра. Вместо един силен и концентриран център, се оформят няколко по-слаби ядра. Това отваря „прозорци“, през които арктичният въздух започва да се спуска на юг.

Резултатът е добре познат, но често неправилно тълкуван:

– резки нахлувания на студ

– бързи промени в температурите

– чести зимни импулси, разделени от паузи

Именно този механизъм стои зад усещането, че зимата „идва и си тръгва“.

Защо това е важно за Европа и Балканите

Когато полярният вихър е нарушен, Европа се оказва в директната траектория на студените въздушни маси. Балканите, поради географското си положение, често попадат в зоната на сблъсък между студен арктичен въздух и по-мек средиземноморски поток.

Това означава:

– по-чести температурни контрасти

– повишен потенциал за снеговалежи при преминаване на циклони

– резки промени в рамките на дни, не седмици

В такъв сценарий няма „нормална зима“. Има динамична зима, в която всяка нова конфигурация на атмосферата може бързо да промени условията.

Как този процес се вписва в „зимата на порции“?

Отслабеният полярен вихър е ключът към разбирането на зимата на порции. Когато студът не може да се задържи дълго над Арктика, той се освобождава на тласъци. Всеки тласък носи студ, понякога сняг, след което системата временно се „затваря“ и следва пауза.

Тези паузи често се възприемат като край на зимата, но в действителност те са част от цикъла. Именно затова прогнозите показват повтарящи се студени импулси, а не дълги и стабилни зимни периоди.

Какво означава това за остатъка от зимата

При такава конфигурация на атмосферата не може да се очаква плавен преход към пролетни условия. Вместо това:

– студените нахлувания ще продължат да се появяват

– снеговалежите ще са епизодични, но на места интензивни

– температурните амплитуди ще останат големи

Зимата няма да бъде „равна“. Тя ще бъде накъсана, но активна.

Как да се чете прогнозата при отслабен полярен вихър

В такива периоди не е достатъчно да се гледат средните температури. По-важно е да се следи:

– посоката и произходът на въздушните маси

– скоростта на промяна в циркулацията

– времето между отделните студени импулси

Точно тук анализът на процеса става по-важен от самата цифра в прогнозата.

Отслабването на полярния вихър е сигнал, че зимата далеч не е приключила. Напротив – тя навлиза в по-динамична фаза, в която студът идва на вълни, а стабилността остава изключение.

Това не е хаос. Това е новият начин, по който атмосферата работи. И именно затова разбирането на процесите става по-важно от всякога.

