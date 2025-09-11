Интензивен трафик на ключов граничен пункт тази сутрин

Сериозен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" с Турция, на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" към МВР.

На границата с Румъния от 22 август фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите трябва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Гърция, пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица.

