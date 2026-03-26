Интензивен трафик към Турция, опашки на камиони на ключови пунктове

Интензивен е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили към Турция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. По останалите граници на страната движението протича нормално. Не се съобщава за сериозни затруднения извън посочените пунктове.

По границата с Гърция трафикът е спокоен на всички гранични преходи. Леките автомобили до 3,5 тона преминават през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“, а през „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси, и товарни автомобили.

Нормално е движението и на границата с Румъния. Трафикът през Дунав мост при Русе е възстановен след приключили ремонтни дейности по пътната настилка, което облекчава преминаването в района.

По границите със Северна Македония и Сърбия също няма затруднения, като всички гранични пунктове работят при обичайна пропускателна способност.

Засиленият трафик към Турция се дължи основно на натрупване на товарни автомобили в ранните часове на деня, което е характерно за този маршрут. Очаква се натоварването да се запази и през следващите часове, особено при изходящия поток на камиони. Граничните власти препоръчват на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да се информират за актуалната обстановка преди преминаване.

