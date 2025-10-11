Хаос и паника в столичен мол. Евакуация

Евакуираха столичния мол The Mall. Това съобщи Кремена Кунева във Фейсбук профила си.

За извънредната ситуация е било съобщено по говорителите в търговския център, информират очевидци.

"На Цариградско и е пълен хаос! Никаква организация няма, не може да излезем от паркинга", пише още тя.

Натиснат случайно бутон на автоматична система за евакуация е активирал режима за евакуация в столичния мол The Mall, съобщиха за "Фокус" от МВР.

От полицията отричат на територията на мола да е имало евакуация.

