Гуцанов с новини за средната заплата. Три града ликуват

Средната работна заплата в страната се е увеличила с 12%. Това отчете министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в "Денят започва" по БНТ. Очаква се догодина минималната работна заплата да бъде 1213 лева, като това е предложението на правителството, по което тече обществено обсъждане, допълни Гуцанов. В момента минималното трудово възнаграждение е 1077 лева.

"Средната заплата се е повишила с 12% , пак казвам не е достатъчно, хората ще кажат "трябва да е с 25%", но дали през последните години тя е скачала и е стигнала почти 2500 лв., 3500 лв. е за София, нещо което според мен е много добро като тенденция - голямо повишаване в Търговище 18,3%, в Смолян имаме повишаване, а в Благоевград са на първо място 20,3%", каза Гуцанов.

Той отбеляза, че изчисляването на линията на бедност, която беше повишена със 126 лева, става по справедлива методика.

"Имаме 6 национални партньора. Четирима партньори, национално признати, това са работодателски организации и два синдиката КТ "Подкрепа" и КНСБ. Пет от организациите са съгласни. Единствено с КНСБ има разминаване по методиката. Те искат да бъде така, както е било до 2021 година - малката кощница към месец декември на предходната година. Тогава щеше да е с 18 лева, това е разликата, да бъде по-високо покачването. Нямаше да е 19,7% както е в момента, щеше да бъде малко над 20%. Само, че има първо решение през 2021 година на правителството, че се определя по тази методика. Тази методика е одобрена и е призната и е в синхрон с европейските изисквания. И още повече. Тя дава много повече икономически показатели. Защото в определени ситуации малката кощница може да доведе до там, че да няма повишаване на линията на бедност. Тогава какво ще правим? Ще променим методиката заради ситуацията ли? Докато в този случай тази методика е много по-глобална и винаги има увеличаване на линията на бедност. Каквото и да се случи в държавата, каквото и да се случи с икономическите показатели. И това е много по-справедливо. Защото големият смисъл е да има повече справедливост."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com