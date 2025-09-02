Рокади на върха в заплатите. Нов град удари дъното

Рокади на върха в заплатите по градове

Традиционно най-високите доходи са в София, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за първото полугодие на 2025 г. Те обаче показват нови размествания сред областите извън столицата.

През май средната заплата в София-град достигна 3470 лв., а през юни се наблюдава минимален спад до 3467 лв. – най-малкият спад сред всички области. Любопитното е, че след София не следва друг областен град, а Софийска област, изпреварвайки Варна за първи път от две години насам, съобщи frognews.bg.

В Кюстендил доходите се сринаха

Разликата между столицата и най-ниско платената област – Кюстендил – вече почти се удвоява: в Кюстендил средната заплата е 1779 лв., докато в София е 3489 лв. В дъното на класацията се нареждат още Смолян (1801 лв.), Видин (1818 лв.) и Хасково (1820 лв.).

АЕЦ държи Враца в топ 5

София остава единствената област с над 3000 лв. средна заплата. След нея следват Софийска област (2370 лв.) и Варна (2361 лв.). Сред лидерите е и Враца, благодарение на АЕЦ „Козлодуй“ – там средното възнаграждение е 2300 лв., докато Пловдив е с 2197 лв., а Стара Загора – с 2178 лв.

Държавната администрация храни градовете

Извън столицата нивото на заплатите се движи най-вече от бюджетната сфера – държавна администрация, образование и здравеопазване. В София частният сектор осигурява по-високи доходи от обществения: 3506 лв. спрямо 3416 лв. В по-бедните области разликата е значителна – в Кюстендил средната заплата за обществения сектор е 2385 лв., а за частния – само 1549 лв. В Благоевград съотношението е 2345 лв. към 1621 лв.

Изненада в Габрово

Някои области отчитат специфични сектори с най-високи заплати. В Габрово например водят „Държавно управление“ (2774 лв.), „Образование“ (2750 лв.) и ИТ-секторът (2315 лв.). Изключение прави Разград, където най-високите възнаграждения са в „Култура, спорт и развлечения“, заради успехите на местния футболен клуб „Лудогорец“.

