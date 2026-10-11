Дунав мост ремонтиран, но шофьорите попадат в нов ад

Само три месеца след приключването на основния ремонт на Дунав мост при Русе международните шофьори се сблъскват с ново сериозно изпитание. Огромни дупки и дълбоки коловози по пътната настилка в района на граничния пункт затрудняват движението и създават опасност от повреди по тежкотоварните автомобили. Проблемът засяга както влизащите, така и напускащите България камиони, а натоварването на трасето е огромно. Институциите признават необходимостта от спешен основен ремонт, но засега за него няма осигурени средства, съобщава БНТ.

Мостът е готов, но проблемите не свършват

След близо две години строителни дейности движението по Дунав мост беше напълно възстановено на 30 юни. Вместо облекчение обаче шофьорите на камиони сега са изправени пред нови затруднения в непосредствена близост до съоръжението.

Тежкото състояние на настилката в района на граничния пункт принуждава водачите да преминават внимателно през компрометираните участъци. Дупките и коловозите увеличават риска от повреди по превозните средства, забавят трафика и създават предпоставки за нови опашки.

Мащабът на проблема личи от натоварването на граничния преход. Само през септември над 160 000 превозни средства са напуснали България през Дунав мост при Русе. От тях 40 158 са били тежкотоварни камиони.

Сред водачите, които редовно преминават по този маршрут, са Салим Салим и Емрах Хасанов. И двамата са категорични, че състоянието на трасето е недопустимо за толкова натоварен международен път. „Има много дупки, много е зле. Трябва ремонт. Много коловози, много чудо“, разказва Салим Салим пред БНТ.

Колегата му Емрах Хасанов описва как временните поправки не решават проблема. „Хвърлят малко чакъл и като завали отгоре водата слиза надолу, пак измива чакъла и пак остават дупките големи. То не може да се минава. Спешно трябва да се направи“, настоява шофьорът.

Областният управител настоява за незабавни действия

Ситуацията вече е предизвикала извънредна проверка от институциите в Русе. Областният управител Любомир Владимиров предупреждава, че отлагането на ремонта може да доведе до още по-сериозни поражения през студените месеци. „Трябва да се извърши спешен ремонт в рамките на този или следващия месец, защото въпросните дупки, които са се получили в настилката, ще се отворят и ще станат още по-големи през есенно-зимния период“, заявява Владимиров.

По думите му най-тежко е положението на изхода от България, където преминава основният поток тежкотоварни автомобили. Именно там опасността от допълнителни затруднения и образуване на колони е най-сериозна.

Пари за основен ремонт няма

От Агенция „Митници“ потвърждават пред БНТ, че са запознати с лошото състояние на пътната настилка. Досега са извършвани частични ремонти, като последният е бил през април тази година.

От агенцията обаче признават, че подобни намеси не са трайно решение. За да издържи на интензивния тежкотоварен трафик, настилката се нуждае от основен ремонт, който да гарантира необходимата здравина и дълготрайност.

За него е необходимо целево финансиране, но такива средства не са предвидени в бюджета на Агенция „Митници“. Оттам съобщават, че са предприети действия проблемът да бъде поставен за разглеждане, без да посочват конкретен срок за започване на строителните работи.