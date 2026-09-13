МОН успокои родителите. Много важна информация за матурите
Експерт даде подробности как ще се провежда изпитът поправка
Следете всички новини, анализи и коментари за Поправка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Експерт даде подробности как ще се провежда изпитът поправка
Внесе специално искане в КС
Градската организация на социалистите с позиция по президента
Първите два дни на парламента показаха съединение на 5 сили, заяви той
Срещу поправката гласуваха всички български представители в Европейския парламент
Зове за изтегляне на скандална поправка, готвена от евродепутати в резолюция за Република Северна Македония
Разследващият главния ще проверява и заместниците му
Поправката на на Реформаторски блок за отчитане на главния прокурор пред НС не мина. Текстът не получи подкрепата от 180 депутати и бе обявена 30-мин...
Известният отец Евгени от Берковица отново е съветник, съобщиха от общинската избирателна комисия. Той бе кандидат за кмет и водач на листата на парти...
Предложеното решение за снемане на имунитет на народни представители, включва точки за образуване на наказателно производство срещу г-н Сидеров и г-н...
"Фолксваген" ще поправи безплатно 1 милион и 200 хиляди автомобила, засегнати от проблема с с вредните емисии. Това става ясно от съобщение на британс...
Поправката "анти-Станишев" в устава на БСП ще бъде смекчена. Това дадоха да се разбере членове на работната група по изработването на новите текстове...
Добрич. Седем души не са допуснати да се явят на поправката на ДЗИ по български език и литература, тъй като имат невзети изпити по други предмети, съо...
Принц Хари поправи телевизора на чилийско семейство, за да може то да гледа мача срещу Бразилия. Британецът в момента е на посещение в Чили. В град Ва...
София. Не се предвижда поправка в Закона за енергетиката. Това заяви зам.-председателят на Енергийната комисия в парламента Явор Куюмджиев в сутрешния...
София. На първо четене със 108 гласа "за", 31 "против" и 47 "въздържал се" народните представителите приеха новите промени в Закона за движение по път...
Киев. Украинският парламент гласува късно следобед в полза на поправка в закон, който би пратил на свобода опозиционния лидер Юлия Тимошенко, която се...
Промени в закона за партиите ще позволят да се следят парите им, твърдят от БСП
Неофит вика на среща Михаил Миков
Строената от руски архитект сграда е бивш вакъфски имот