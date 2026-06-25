Денят започва спокойно, но времето ще смени хода си

Денят стартира с обещание за спокойствие, но следобед небето няма да остане еднакво над цялата страна. Слънцето ще доминира в часовете преди обяд, а по-късно облаците ще се сгъстяват там, където въздухът бързо ще стане по-нестабилен. Най-голяма вероятност за кратки валежи и гръмотевици ще има в планинските райони и в източната половина на България. Температурите ще останат типично летни - между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.

Слънчево утро, по-нервен следобед

Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево и подходящо за пътуване, разходки и работа навън. Около и след обяд обаче ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места ще превали и прегърми, главно в планините и в източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток и ще носи леко усещане за свежест, без да спира летния характер на деня.

Планините ще бъдат най-капризни

В планинските райони спокойните часове ще бъдат по-скоро преди обяд. След това облачността ще се увеличава по-осезаемо и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра - около 15 градуса. За по-дълги преходи най-добрият избор остава ранното тръгване и връщане преди следобедното влошаване.

Северното море ще види облаци, югът остава по-слънчев

По Северното Черноморие денят също ще започне с повече слънце, но следобед ще се развие значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми.

По-голямата част от Южното Черноморие ще остане предимно слънчева през целия ден. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, а по северното крайбрежие - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, морската вода - 23-24 градуса, а вълнението - 1-2 бала.

Петък носи повече риск

В петък слънцето отново ще бъде водещо, но следобедната нестабилност ще се върне в Западна и Централна България. На места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

Ще има условия и за градушки, затова денят няма да бъде напълно спокоен въпреки летните температури. Максималните стойности ще бъдат между 29 и 34 градуса.

Уикендът успокоява небето

През почивните дни времето ще бъде слънчево. Над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще бъде малка.

Вятърът ще бъде слаб от север, а температурите ще се повишат с градус-два. Това ще направи събота и неделя по-подходящи за море, планина и пътуване, отколкото днешния по-променлив следобед.

Новата седмица започва с жега

В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево и почти тихо. Около и след обяд ще става горещо, като максималните температури ще се повишат до 33-38 градуса.

В сряда въздушната маса над страната отново ще стане по-нестабилна. В Западна България следобед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, а температурите ще се понижат слабо.

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