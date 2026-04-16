Делото за смъртта от АТВ в Слънчев бряг влиза в съда

Осем месеца след трагичния инцидент с електрическо АТВ в Слънчев бряг, при който загина млада жена и бяха ранени няколко души, делото вече влиза в съда. Окръжната прокуратура в Бургас внесе обвинителен акт срещу 18-годишния Никола Бургазлиев. Според обвинението той е шофирал под въздействие на наркотични вещества и е причинил смърт и тежки наранявания. Разследването квалифицира деянието като извършено при евентуален умисъл, което значително утежнява наказателната отговорност.

Обвинението и очакваното наказание

Според закона обвиняемият може да получи между 13 и 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Близките на жертвата настояват за най-тежката възможна присъда, като подчертават, че това не е въпрос на лично удовлетворение, а на обществена справедливост.

Юлиян Здравков - баща на две от пострадалите деца и близък на загиналата Христина - заяви, че семейството е научило за внесения обвинителен акт на 14-и, дата, която съвпада с рождения ден на жертвата.

„Каквато и присъда да му дадат, нашият живот няма да се върне“, каза той, но подчерта, че строгото наказание е необходимо като сигнал към обществото и институциите.

Забавяне, но надежда за бърз процес

Здравков посочи, че разследването е било изчерпателно, но е продължило по-дълго от очакваното. При наличие на видеозапис от инцидента, множество свидетели и пострадали, близките са се надявали на по-бързо развитие.

Въпреки това те приемат като положителен факт, че делото вече е внесено и очакват съдебният процес да започне до края на май. Основното им настояване е той да бъде прозрачен, бърз и справедлив.

Възстановяване и тежки психологически последици

По отношение на пострадалото дете Марти има известен напредък. Прилага се иновативно лечение с магнитни импулси, което води до намаляване на тремора и подобряване на двигателната активност.

Въпреки това психическите травми остават сериозни както при него, така и при останалите засегнати. Двете деца на Здравков са се възстановили физически, но емоционалните последици от преживяното ще останат за дълго време.

Липса на съпричастност и тежка лична загуба

Особено болезнен за семейството остава фактът, че родителите на обвиняемия не са потърсили контакт с пострадалите и не са изразили съчувствие. Здравков определя това поведение като нечовешко и заявява, че вече не очаква подобен жест.

Семейството се справя финансово благодарение на подкрепата на близки, но емоционалната тежест остава огромна. Празниците преминават в отсъствието на загиналата, а болката продължава да бъде част от ежедневието им.

Юлиян Здравков обобщи, че очакването на близките е процесът да бъде проведен честно и с усещане за справедливост - не само заради тях, но и като пример за цялото общество.

