Черният лед дебне шофьорите - невидимата опасност по зимните пътища

При минусови температури и влошени зимни условия черният лед остава едно от най-сериозните и подценявани предизвикателства за шофьорите. Той е почти невидим, образува се внезапно и често подвежда водачите, защото пътната настилка изглежда просто мокра, а не заледена, което създава фалшиво усещане за сигурност зад волана.

Автомобилният състезател Милен Узунов обясни в предаването Денят започва, че черният лед „повече се усеща, отколкото се вижда“. По думите му „на такива места самият асфалт стои по-тъмен, като мокър“, а допълнителен риск създава фактът, че „при екстремно ниски температури солта спира да действа, въпреки че техниката е минала преди минути, защото е много студено“.

Най-честата и най-опасна грешка на шофьорите е паническата реакция, подчертава Узунов. „Рязкото използване на спирачки е най-големият проблем. Блокират ли колелата, автомобилът става практически неуправляем“, предупреждава той и допълва, че превенцията започва с по-ниска скорост, шофиране на по-висока предавка и запазване на спокойствие. „Да не изпадат в паника“, съветва автомобилният състезател.

Ако водачът усети загуба на сцепление, реакцията трябва да е бърза и точна. „Спирачките трябва да се пуснат задължително. Ако са блокирали колелата – кракът се маха от педала“, обяснява Узунов, като подчертава, че именно първите секунди са решаващи за овладяване на автомобила.

Експертът акцентира и върху техническата подготовка на колата, като обръща специално внимание на състоянието на зимните гуми. По думите му, ако те са износени или използвани повече от два сезона, свойствата им намаляват драстично, а рискът при черен лед нараства многократно, независимо от опита на водача.

