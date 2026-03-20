Ценови шок на колонките! Дизелът почти удари 1,60 евро

Цените на горивата в България се доближават опасно до прага от 1,60 евро за литър, при който държавата трябва да активира помощи за уязвимите домакинства. Само през последните дни дизелът практически достига това ниво на повечето бензиностанции, докато бензинът остава по-нисък, но също върви нагоре. Това поставя под въпрос дали и кога ще се задейства мярката, обясни пред бТВ заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджидимитров.

Неясноти около прага от 1,60 евро

„Не можах да уточня за себе си между кое и кое гориво трябва да се сравнява - дали по-скъпото гориво, което първо ще достигне цената, или комплекс „средна цена“ между бензин и дизел. В момента има голяма разлика между двете - горе-долу 20 евроцента. При дизеловото гориво още следващата седмица ще виждаме почти навсякъде цени над 1,60 евро и около 1,45-1,46 - за бензина“, каза Димитър Хаджидимитров.

„Но дали ще се стартира програмата при тази ситуация, не мога да кажа“, посочи Хаджидимитров.

Дизелът вече на прага в цялата страна

„От тази сутрин почти навсякъде дизеловото гориво е над 1,58 -1,59 евро - на абсолютно всички станции в България. Може би много малък процент някъде малки станции държат под 1,55 евро“, коментира Димитър Хаджидимитров.

По думите му при началото на конфликта нивата са били значително по-ниски - около 1,25-1,26 евро за дизела и 1,21-1,22 евро за бензина.

Критики към мярката и прага

„Трябваше да сложим по-висока граница. Предните пъти, когато се даваше такова, цената беше около 1,70 евро. Тогава пък доходите бяха два пъти по-ниски“, каза Хаджидимитров.

Риск от нов ценови удар

„При 150 долара за барел петрол, горивата у нас на колонката ще стигнат 2 евро, това ще е непоносимо“, подчерта Хаджидимитров.

Съмнения за ефекта от помощите

„Тогава се даваха около 90 милиона евро за 4 месеца. А сега искат да дадат 25 милиона евро за един месец“, посочи той.

„Аз се съмнявам, че тези 2 милиона и 300 хиляди души, които ще получат тази помощ, ще я изхарчат за горива. Най-вероятно ще се изхарчат за съвсем различни неща, но не и за горива“, коментира Димитър Хаджидимитров.

„Предната помощ за мен беше по-добра, защото знаеше правителството, че ДДС-то, което ще влезне в държавата, ще бъде 100% от тази помощ, която се дава. А сега не се знае как тези средства ще бъдат похарчени. Просто се хвърлят тези средства малко така безсмислено за мен“, допълни Хаджидимитров.

Въпреки напрежението на пазара, експертът не очаква недостиг на горива в страната, но предупреждава, че ценовият натиск ще остане силен.

