Битка за живота на момчето, което падна от терасата на НДК

Екип неврохирурзи оперира снощи по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК. Операцията продължила до късно през нощта. След нея момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава. Състоянието му е изключително тежко.

Припомняме, че инцидентът стана в петък около 18 ч. Около детето имало и други тийнейджъри, а свидетели разказаха за съприкосновение помежду им. На мястото веднага бяха пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Момчето беше откарано в "Пирогов" в изключително тежко състояние и беше настанено в Детска противошокова зала в кома.

От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента.

От Столичната община изразиха съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство. В позиция до медиите посочват, че инцидентът е станал на територията на НДК, където нямат преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. „Столичната община оказва пълно съдействие на МВР. Записите от общинските камери, които са заснели инцидента, са предоставени на полицията”, допълват от СО.

От ръководството на НДК изпратиха също позиция, в която казват, че се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност. "Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване", допълват още в съобщение до медиите.

