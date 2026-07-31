Русе е в апокалиптична беда. Моли спешно за помощ държавата

Жестока суша и критично понижение на водите на река Дунав нанесоха съкрушителен удар върху икономиката на Русе. Местните сравняват случващото се с апокалипсис! Най-големият ни град на реката търпи огромни финансови загуби, след като корабоплаването и речният туризъм се оказаха напълно парализирани. Сривът засяга директно заведенията, местния бизнес и поминъка на хората, а рибарите се оплакват и от драстично намалял улов.

Костурът и платиката изчезнаха, уловът падна наполовина

70-годишният Стойчо Караджов от Русе, който има зад гърба си повече от 40 години опит като рибар, споделя, че това лято уловът му е наполовина по-малък. Риболовецът разкрива аномалията: „Водата става много бистра и рибата се изтегля към средата на Дунава. И много топла е самата вода, става към 20 градуса и рибата изобщо спря да се храни.“

Кметът Пенчо Милков алармира: Спряха над 500 круизни кораба!

Ситуацията е изключително сериозна и в сферата на туризма и търговията. Кметът на община Русе Пенчо Милков обяви, че плаването с туристически съдове е напълно преустановено.

„Над петстотин големи круизни речни кораби акостират тук. Това корабоплаване спря, разбира се и търговското. Това се отразява на туризма, на заведенията, на икономиката. Русе е най-големият град на Дунава“, категоричен е градоначалникът пред бТВ.

Измериха невижданите минус 88 сантиметра

Експертите от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ следят ситуацията ежедневно и отчитат страшни данни.

„В основните водомерни постове наблюдаваме негативни рекорди. В района на водомерния пост при Русе нивото е минус 88, като рекордът, който е измерен досега е минус 73, което означава, че сме 15 см от измереното досега минимално ниво“, посочва изпълнителният директор инж. Ивелин Занев.

Аварийни багери копаят дъното, Русе настоява за държавни шлюзове

В момента в различни критични участъци от реката вече се извършва аварийно удълбочаване, като спешно се премахват наноси и пясък от дъното. Общинските власти и жителите обаче настояват за кардинални мерки от държавата. Кметът Пенчо Милков призовава: „Трябва да се мисли на държавно ниво за изграждане на шлюзове. Това ще позволи на нашата страна да контролира нивото на реката в българския участък.