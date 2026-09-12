Русе е в апокалиптична беда. Моли спешно за помощ държавата
Рибата изчезна, 550 круизни кораба спряха, копаят с багери дъното
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Рибата изчезна, 550 круизни кораба спряха, копаят с багери дъното
Бутат незаконни постройки в ромско гето
Големи промени с най-стария пазар в столицата
Тече разследване кой е извършил вандалския акт
На магистралата се работи без разрешение за строеж, каза Комитова
Ако концесионерът заравнява издигнати през зимата диги, това не е нарушение
От регионална екоинспекция в Бургас проверяват сигнала
От регионална екоинспекция в Бургас проверяват сигнала
ЕК призна за законни действията на община Варна за събарянето на незаконните постройки в ромския квартал „Максуда". Това обяви на пресконференция във...
Багер на българин бутна без пари къщите на пастора и брат му в ромския квартал „Кремиковци" на Гърмен рано сутринта във вторник. Багеристът трудно се...
Багери влизат в ромския квартал „Кремоковци" в първия ден на следващата седмица. Събарянето на незаконните постройки ще продължи, след като бе наложен...
„Ще хвърля детето пред багера, ще го удуша", викаше Любка Айдарова, която бе застанала с още десетина жени и деца пред пред тежката машина в ромската...
Багер започна да руши незаконните постройки в квартал „Кремиковци" в Гърмен, предаде Фокус. Служители на ЧЕЗ прекъснаха електрозахранването на къщите,...
Първите четири незаконни къщи в ромската махала на Гърмен ще бъдат съборени днес. Багерите ще влязат тази сутрин в квартал „Кремокивци", за да изпълня...
Багерите днес влизат в ромския квартал "Кремиковци" в Гърмен. Очаква се в 10 часа да започне събарянето на първите четири незаконни къщи в гетото, в к...
Багери в ромската махала на Гърмен ще има. Знае се и датата, когато машините ще влязат, за да бутат нерегламентирано вдигнати строежи – 29 юни. Нито...
Багери, камиони и тежка строителна механизация, както и всякакви превозни средства за строителни материали от днес вече нямат право да са в курортите...
Багери влизат в незаконното ромско гето в бургаския квартал Горно Езерово. Над 50 бараки са изникнали в покрайнините на квартала, на самия бряг на езе...
Три багера вече са в наводненото село Мало Конаре и разширяват стария отводнителен канал. Това съобщи кореспондент на "Стандарт" от мястото, където пр...
Незаконните къщи в рибарското селище Ченгене Скеле оцеляха за пореден път. Акция "Багер", която трябваше да стартира в петък, внезапно бе отложена. Р...