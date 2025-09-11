Просветният министър посочи най-големия проблем на учениците у нас

„Българските ученици по-скоро имат проблем с базовата и функционалната грамотност,

не толкова с финансовата.“ Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев в Благоевград по време на информационна среща от Националната кампания за въвеждане на еврото в България.

Според него именно способността да четат с разбиране, да анализират и да прилагат знанията си е най-голямото предизвикателство пред системата.

Финансова грамотност и учебни програми

Вълчев припомни, че „финансовите и паричните отношения са значителна част от нашия живот“. Последните промени в учебните програми са били преди девет години и още тогава са заложени теми за финансова грамотност. „В учебните програми има заложени теми за бюджет, кредити, приходи и разходи. Това не означава, че са достатъчно, могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебните програми“, уточни министърът.

Той допълни, че макар да се обмисля разширяване на тези компетентности, „проблемът с българските ученици е по-скоро с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата“.

Готовност за новата учебна година

По повод подготовката на училищата за първия учебен ден Вълчев съобщи, че ремонтни дейности са извършени в 1500 училища, а в почти всички се изграждат STEM центрове. „По прогнозна информация 250 ремонта ще продължат и след началото на учебната година. Всички училища ще започнат учебната година, макар че при някои това ще бъде на повече от едно място“, заяви той.

Общият брой на училищата в страната е близо 2400, а детските градини – около 2000. Допълнително се реализират 50 проекта по Плана за възстановяване и устойчивост за цялостна модернизация на материалната база.

Нови предмети, ценности и въвеждане на еврото

Министърът информира, че във връзка с приемането на еврото от януари 2026 г. в училищата ще бъдат поставени информационни табла и допълнителни материали. „Мисля, че учениците бързо ще се запознаят с новите банкноти“, каза Вълчев.

По темата за новия предмет „Религия и добродетели“ той подчерта, че никой не се принуждава да учи религия против волята си: „Единственото, което правим, е да разширяваме достъпа до обучение по религия. Религия има и към момента в българската образователна система.“ Вълчев даде за пример Благоевградска област като „прекрасен пример за междуетническа толерантност“, където децата изучават ислям и православно християнство, а след това празнуват заедно. Учебните програми, подчерта той, ще бъдат написани така, че да възпитават общочовешки ценности.

