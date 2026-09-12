Училището губи битката за децата. PISA показа огромен проблем с дисциплината
Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
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Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
Извън София най-интензивното строителство е в ромските квартали
Новите програми ще засилят финансовите знания, но акцентът остава върху четенето, разбирането и основните компетентности
Мария Филипова участва в дебат, организиран от Икономическия и социален съвет на Република България
За повишаване на медийната грамотност
В 27 училища средният успех на матурата след 12 клас е слаб 2
Публикувано е новото издание на проучване на Сдружение „Образование България 2030”
На преден план тя изведе увеличеното използване на социалните медии като пряка последица от глобалната COVID-криза
62% държат спестяванията си вкъщи, вместо да се доверят на банките
Нашата система дава повече знания, но по-трудно ги трансформира в умения, казва образователният министър
Хора на високи позиции изпитват трудности при писане на текст на български език, казва Надежда Сталянова
Как писането на есе стана равно на изтъркване на талончета
Българските ученици вече ще имат портфолио за степента си на грамотност. Това е заложено в план на МОН за прилагане на Стратегията за грамотността, ра...
Пролетният правописен маратон, инициативата образователния портал Академика.БГ, е на 11 май, на централния площад пред общината За поредна година Ста...
Министерският съвет прие Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Целта на документа е функционалната грамотност...
София. Националната кампания "Чети с мен" под патронажа на президента Росен Плевнелиев, Министерство на културата и различни организации, свързани с ч...
Бургас. Необходими са спешни мерки за да се подобри грамотността на учениците, заяви в Бургас образователният министър Анелия Клисарова. Те са заложен...
София. "Трябва да засилим граматиката и може би малко да я опростим. Знаете колко трудни неща учат децата от първи до четвърти клас. Нека първо да г...
София. Изследване на грамотността на 15-годишните ученици е показало тревожно слаби резултати. Това стана ясно от образователният министър Анелия Клис...
Богатите с по-висок успех, момичетата водят пред момчетата, сочи PISA