Всичко за Грамотност

Следете всички новини, анализи и коментари за Грамотност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Образование Бизнес
Децата с досие за грамотност

Децата с досие за грамотност

Българските ученици вече ще имат портфолио за степента си на грамотност. Това е заложено в план на МОН за прилагане на Стратегията за грамотността, ра...

11 май | 19:45
0 коментара
26330
"Чети с мен" в цяла България

"Чети с мен" в цяла България

София. Националната кампания "Чети с мен" под патронажа на президента Росен Плевнелиев, Министерство на културата и различни организации, свързани с ч...

28 септември | 7:53
0 коментара
23606