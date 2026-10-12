Първа версия за кошмара в Стара Загора. Убийство за жена

Жесток битов конфликт, породен от ревност, завърши с фатален край в центъра на Стара Загора.

Трагедията се е разиграла около 16:00 часа на 11 октомври. Двамата били познати и водели скитнически начин на живот. 48-годишният мъж и 63-годишната жертва седели на пейка, когато напрежението между тях ескалирало заради влошени отношения около жена, предава bTV.

По време на спора по-възрастният мъж ударил другия с пръчка по главата. В отговор 48-годишният извадил нож и нанесъл смъртоносен удар в областта на сърцето на опонента си. Нападението е станало пред очите на други двама мъже и жена от същата компания.

Минувачи подали сигнал на спешния телефон 112, след като забелязали безжизненото тяло на тротоара. Пристигналите медицински екипи само констатирали смъртта на прободения мъж.

Полицията е издирила и задържала извършителят на съседна улица. Окръжна прокуратура – Стара Загора му е повдигнала обвинение по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Той е задържан за срок до 72 часа като предстои държавното обвинение да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.