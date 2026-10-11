Масов бой помрачи селски празник. Един мъж е мъртъв

33-годишен мъж почина след масово сбиване по време на празник в русенското село Тетово. Трагедията се разиграла през нощта, когато битов спор прераснал в конфликт между множество хора в центъра на населеното място. Полицията е задържала двама мъже на 23 и 26 години, чиято съпричастност към инцидента се изяснява. За тежкия случай съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът за масовото сбиване е постъпил на телефон 112 около 1:20 часа. По това време в центъра на Тетово се провеждал празник, събрал множество хора. По първоначална информация между част от присъстващите възникнал битов спор, който прераснал във физическа саморазправа.

Незабавно към селото били изпратени полицейски екипи и линейка. Когато служителите на реда и медиците пристигнали, установили, че един от участниците в сбиването - 33-годишен мъж, е починал. Точните обстоятелства около смъртта му тепърва се изясняват.

В хода на разследването са задържани двама мъже на 23 и 26 години. Полицията проверява ролята им в конфликта и дали имат отношение към настъпването на фаталния изход.

По думите на Даниела Малчева са разпитани множество свидетели и са извършени огледи на местопроизшествието. Продължава събирането и проверката на доказателства, за да бъде възстановена последователността на събитията и да се установи причината за смъртта на мъжа.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Русе, а разследването продължава.