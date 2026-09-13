Съобщиха неочаквана новина след евакуацията в Русенско
Говори кметът Пенчо Милков
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Говори кметът Пенчо Милков
Причината са ремонтни дейности
Незабавно са изпратени полицейски екипи на мястото
Силният вятър в Русенско преобърна 3 камиона по пътищата в областта
Общият брой на диагностицираните с COVID-19 в областта достигна 292-ма души
В него ще се включат доброволци, облечени в четнически униформи
В село Юделник е четвъртият голям свинекомплекс в региона
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Русе. Обстановката в Русенско остава усложнена, информира БНТ. В регион в четвъртък река Русенски Лом заля обработваеми земи и части от пътища. Собств...
Русе. Жена загина в Русенско, след като дърво падна върху автомобила й, съобщиха от полицията в крайдунавския град. Инцидентът е станал около 7.00 ч...
Френски специалисти изследваха археологически разкопки от Русенско. Експертите проучваха наличието на брадви и тесли от времето на късната праистория...