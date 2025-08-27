Брутален бой в София! Арестуваха държавен служител ОБНОВЕНА

Гаменска история в центъра на столицата със замесен държавен служител.

В СДВР е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение от служител на Центъра за градска мобилност.

Насочени са екипи на Пето районно управление и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже - на 43 и 50 години.

39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.

Стана сериозно меле в центъра на София този следобед. Биха се двама мъже и двама служители от Центъра за градска мобилност заради поставена скоба на автомобил.

Случаят е от около 15 часа този следобед на ул. "Дунав".

На кадрите се вижда как двама мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата си. В следващия момент до тях спира автомобил на Центъра за градска мобилност. До боя се стига след скандал между мъжете и служителите, съобщиха за бТВ от СДВР.

На място са били изпратени екипи на полицията, а четиримата мъже са откарани за медицински преглед.

По случая е образувано досъдебно производство.

