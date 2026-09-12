Брутален бой в София! Арестуваха държавен служител ОБНОВЕНА
Каква е причаната за разправията
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Каква е причаната за разправията
Кандидатите за държавни служители ще държат тест за постъпване на работа, реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в Закона...
Роден държавен служител кандидатства за рекорд на Гинес. Петър Илиев е уволняван 4 пъти досега и е връщан на работа три пъти, като очаква скоро да бъд...
Разград. Контрольор от Инспекцията труда в Разград бе спипан да прибира подкупи. Агенти на ДАНС заловили във вторник с белязани пари Красимир К...