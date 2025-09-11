Яйца или извара? Ето кое е по-добро за здравето на сърцето

Яйцата и изварата се считат за питателни, богати на протеини варианти за закуска.

Въпреки това, всяко от тях има своите плюсове и минуси, когато става въпрос за поддържане на здравето на сърцето, пише Verywell Health.

В публикацията се посочва, че яйцата и изварата могат да подобрят здравето на сърцето, ако се консумират умерено. Изборът обаче е най-добре да се направи въз основа на

индивидуалните здравословни и хранителни нужди на човек.

Отбелязва се, че при сравняване на двата продукта, като се вземат предвид техните хранителни стойности и резултатите от изследванията за здравето на сърцето, изварата може да е по-хранителният избор.

Проучването цитира резултати, които показват, че

изварата има повече калций и по-малко наситени мазнини.

Препоръчително е обаче да се избира сирене, което съдържа не повече от 300 мг натрий, тъй като това може да повлияе на високото кръвно налягане и риска от сърдечни заболявания.

Същевременно публикацията добавя, че

яйцата съдържат витамини и антиоксиданти, които подпомагат здравето на сърцето.

Високото им съдържание на протеини и наситени мазнини обаче ги прави донякъде по-малко здравословни за сърцето. Изследванията показват връзка между наситените мазнини, нивата на холестерола и сърдечните заболявания.

Високото съдържание на холестерол в яйцата е накарало експертите по сърдечно здраве да предупредят хората да не ги включват в диетата си, се казва в изданието.

