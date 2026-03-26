„Сердикамед“ посреща пациентите си в София с обновена и модерна база, и високотехнологично оборудване

Най-новото попълнение в най-голямата верига лечебни заведения в България – групата на „Булфарма“, медицински комплекс „Сердикамед“, "рестартира" дейността си в обновена база, с нова съвременна апаратура и екип от водещи специалисти.

След мащабна модернизация, комплексът, включващ диагностично-консултативен център (ДКЦ) и многопрофилна болница на три адреса, посреща своите пациенти в изцяло реновираната си БАЗА1 на адрес: ул.Дамян Груев 6 в столицата, с апаратура от последно поколение и нови попълнения в екипа си от доказани специалисти.

Интегрирането на „Сердикамед“ в структурата на „Булфарма“ гарантира на столичани достъп до утвърдени медицински стандарти и комплексно обслужване, разпределено в няколко стратегически бази в гр. София, коментира ръководството на „Сердикамед“.

Обновяването на медицинския комплекс включва цялостна промяна на материалната база – от приветливите рецепции до високотехнологичните операционни и ендоскопски зали.

Акцент в модернизацията, насочена към амбулаторните пациенти в ДКЦ е Отделението по образна диагностика, което вече разполага с последно поколение дигитална апаратура, включваща високоспециализиран скенер (компютърен томограф) със системи с изкуствен интелект на технологичния лидер Siemens Healthineers и дигитални рентгенови системи, както и Клиничната лаборатория, в която апаратурата е изцяло нова с нови автоматизирани системи, осигуряващи скорост и точност при пълния спектър от кръвни изследвания.

Новите попълнения в екипа на комплекса включват редица изявени имена в медицинската сфера, благодарение на които пациентите на „Сердикамед“ имат достъп до лекари по 27 медицински специалности.

В обновената БАЗА 1, на територията на която се намират и част от болничните отделения на МБАЛ „Сердикамед“, са ситуирани обновените клиники по: ортопедия и травматология, урология, хирургия, ушно-носно-гърлени болести, които са с изцяло с изцяло реновирани болнични стаи, самостоятелни операционни зали и нова модерна апаратура. На територията на многопрофилната болница е разкрито и изцяло ново Отделение по гастроентерология.

В БАЗА 2 (бул. „Президент Линкълн“ №128) на МБАЛ „Сердикамед“ е позиционирано специализираното Отделение по медицинска онкология, което предлага комплексна онкологична диагностика и лечение. На територията му също предстоят редица процеси по реновиране на базата и апаратурата.

С цел максимално улеснение на пациентите, ДКЦ „Сердикамед“ въвежда и съвременни методи за планиране на прегледите с техните лекари. Часове за консултация могат да бъдат записани както чрез официалните телефони на регистратурата, така и онлайн през системата Superdoc.bg.

Медицинският комплекс- ДКЦ и болница, има сключен договор с НЗОК, а с обновената си база и разширен екип, „Сердикамед“ заявява дългосрочната си мисия да бъде надежден партньор в грижата за здравето на всеки пациент посредством последните достижения в медицината чрез високотехнологична апаратура, високвалифициран медицински състав и съвременни условия за диагностика и лечение.

Повече информация вижте на www.hospitalserdikamed.bg

Час за консултативен преглед в ДКЦ „Сердикамед“ -База 1 (ул.Дамян Груев 6) запишете на тел. 02 488 9999, +359 884 934 584 или онлайн през Superdoc.bg

Час за консултативен преглед в ДКЦ „Сердикамед“ -База 2 (бул. „Президент Линкълн“ 128) запишете на тел. 02 904 91 00 или онлайн през Superdoc.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com