Пиете кафе на гладно? Ето как се отразява на тялото ви

Кафето е една от най-популярните напитки в света и за много хора денят не започва без него. Немалко хора го пият още на гладно и не изпитват никакъв дискомфорт, но при други този навик може да доведе до неприятни симптоми и здравословни реакции.

По-специално пиенето на кафе преди закуска може да предизвика стомашно-чревен дискомфорт и други физиологични ефекти. Медицинската сестра Кери Мадормо разглежда възможните последици от този навик в анализ за Very Well Health.

Повишена стомашна киселинност

Кафето е киселинна напитка и консумацията му на празен стомах може да увеличи стомашната киселинност. Прекомерното количество киселина може да раздразни стомашната лигавица и да доведе до киселини и усещане за парене.

„Когато киселината се издигне по хранопровода, тя причинява усещане за парене в гърдите, известно като киселини или рефлукс. Кофеинът също така отпуска долния езофагеален сфинктер - мускулния пръстен между хранопровода и стомаха - което може допълнително да влоши рефлукса“, се посочва в статията.

Авторката съветва хората, страдащи от киселини, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и синдром на раздразнените черва (СРЧ), да бъдат особено внимателни с пиенето на кафе на гладно. В същото време тя отбелязва, че няма научни доказателства, които да показват, че кафето на празен стомах причинява или увеличава риска от развитие на ГЕРБ.

Проучване от 2014 г. установява, че светло изпеченото кафе повишава стомашната киселинност повече от тъмно изпеченото. Затова хората, които усещат киселини след кафе, могат да обмислят преминаване към по-тъмно изпечени сортове.

По-бързо усвояване на кофеина и риск от тревожност

Кофеинът е естествен стимулант и при консумация на празен стомах се абсорбира по-бързо от организма. Това може да доведе до усещане за нервност, тревожност или вътрешно напрежение.

Изследванията показват, че прекомерният прием на кофеин е свързан с учестен пулс, безпокойство, главоболие и повишено кръвно налягане.

„Консумацията на кафе е свързана с повишен риск от тревожност. Важно е да се отбележи, че проучванията, които установяват такава връзка, се основават на данни от хора, които пият повече от шест чаши кафе на ден“, уточнява Мадормо.

Лекарите препоръчват приемът на кофеин да не надвишава 400 милиграма дневно - количество, което приблизително се съдържа в четири до пет малки чаши кафе. Също така се препоръчва да не се пие кафе на гладно преди лягане, тъй като ефектите на кофеина могат да продължат до седем часа при възрастни.

Авторката обръща внимание и на бременните жени, като отбелязва, че кофеинът преминава през плацентата и може да повлияе на плода. Затова се препоръчва приемът да бъде ограничен до една-две чаши кафе дневно.

Проблеми с храносмилането

При някои хора пиенето на кафе на празен стомах може да доведе до храносмилателни оплаквания. Сред тях са подуване на корема, спазми, гадене, киселини и дори диария.

Тези реакции се дължат на стимулиращия ефект на кафето върху стомашната дейност и чревната перисталтика, особено когато липсва храна, която да омекоти въздействието му.

Хормонални реакции и повишен кортизол

Кери Мадормо отбелязва, че пиенето на кафе на гладно може да повлияе и на хормоналния баланс. Кофеинът стимулира отделянето на кортизол - хормона на стреса.

„Кортизолът регулира метаболизма и кръвното налягане. Повишените му нива могат да увеличат риска от тревожност, раздразнителност и проблеми със съня. В дългосрочен план високият кортизол може да допринесе за сърдечни заболявания и загуба на костна маса“, обяснява тя.

