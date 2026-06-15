Над 40 хил. души дариха кръв и се хидратираха в рамките на инициативата на DEVIN и НЦТХ

Д-р Красимира Терзиева е директор на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) и утвърден специалист с над 20 години опит в областта на трансфузионната хематология и кръвопреливната медицина. Завършва Медицина през 1998 г. в Медицински университет – Плевен и притежава докторска степен по медицина. Преди назначението си за директор на НЦТХ, д р Терзиева е работила като началник на Лаборатория по трансфузионна хематология, където натрупва значителен опит с клинични и организационни аспекти на безопасността и качеството на кръвните продукти. Тя ръководи ключови процеси по планиране, осигуряване и координация на кръвопреливната дейност в страната и насърчава политики за дългосрочно устойчиво развитие на системата по трансфузионна хематология.

На 14 юни отбелязахме Световния ден на кръводарителя – ден, в който отдаваме признание на хората, даряващи кръв и шанс за живот. По този повод разговаряме с д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ), за значението на кръводаряването и резултатите от едногодишната инициатива „Вода за живот“, реализирана съвместно от НЦТХ и „Девин“ ЕАД.

Отбелязваме Световния ден на кръводарителя. Защо е важно да даряваме кръв, има ли недостиг на кръводарители у нас и всеки ли може да дарява?

Световният ден на безвъзмездния кръводарител – 14 юни, е ден, в който изразяваме своята благодарност към всички хора, които доброволно и безвъзмездно даряват кръв и по този начин дават шанс за живот на непознати. Това е и повод да напомним на обществото, че кръвта няма заместител и единственият източник на кръв и кръвни съставки остава човекът.

Кръвта е необходима всеки ден – при спешни операции, тежки травми, раждания с усложнения, при лечение на онкологични и хронични заболявания, таласемия майор и редица други състояния. Едно кръводаряване може да помогне на повече от един пациент, тъй като дарената кръв се разделя на различни кръвни съставки според нуждите на болните.

По отношение на недостига на кръводарители е важно да се подчертае, че осигуряването на кръв е динамичен процес. Нуждата от кръв съществува непрекъснато и не можем да си позволим да разчитаме само на кампании или на дарители в кризисни моменти. Има недостиг на доброволни безвъзмездни кръводарители, които да даряват редовно, без това да се свързва с конкретен пациент или инцидент с пострадали. България има потенциал за развитие по отношение на доброволното и редовно кръводаряване в сравнение с държавите с най-високи показатели в Европейския съюз. Именно затова насърчаването на редовното безвъзмездно кръводаряване е сред основните приоритети на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ).

Все повече млади хора, институции, университети и компании се включват в нашите кръводарителски инициативи.

Общото правило е, че всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години може да бъде кръводарител след преценка на лекар и при липса на противопоказания. Преди всяко кръводаряване се извършва медицински преглед и оценка на здравословното състояние на кандидата, за да се гарантира здравето както на дарителя, така и на пациента, на когото ще се прелее кръвта.

Процедурата е безопасна, използват се стерилни консумативи за еднократна употреба, извършва се от опитни медицински сестри, под наблюдението на лекар.

Нашето послание по повод Световния ден на безвъзмездния кръводарител е просто: Капка човечност. Дари кръв. Спаси живот. Кръвта е необходима всеки ден. Не чакайте някой ваш близък да има нужда от нея, за да осъзнаете колко е ценна. Само 30 минути от вашето време могат да подарят цял живот, надежда и бъдеще на човек, когото никога не сте срещали.

НЦТХ и „Девин“ ЕАД реализират съвместна инициатива, в рамките на която на всеки кръводарител се предоставя безвъзмездно минерална вода и информация за ползите от добрата хидратация преди даряване на кръв. Какви са Вашите наблюдения през тази една година – как хората възприемат този жест на грижа и информираност?

През изминалата година имахме възможност да наблюдаваме много положителна реакция от страна на кръводарителите към съвместната инициатива на НЦТХ и „Девин“ ЕАД, за която благодарим на нашите партньори.

На пръв поглед бутилката минерална вода може да изглежда като малък жест, но всъщност той носи много по-голямо послание – за грижа към човека, който е решил доброволно да помогне на непознат. Кръводарителите възприемат това внимание като знак на уважение и признателност към техния акт на доброта.

Особено ценен е и информационният елемент на инициативата. Много хора не осъзнават колко важна е добрата хидратация преди и след кръводаряване. Когато получат кратка, достъпна и обоснована информация, те стават по-уверени и спокойни по отношение на самия процес на кръводаряване и той протича спокойно. А от това зависи дали дарителят ще се върне при нас отново. Нашата цел е хората да се превърнат в редовни доброволни кръводарители, това не е еднократен акт.

В този смисъл партньорството с „Девин“ ЕАД е добър пример как бизнесът може да подкрепя общественозначими каузи не само чрез предоставяне на продукт, но и чрез участие в повишаването на здравната култура и информираността на гражданите. На база на създаденото доверие, грижа и уважение, ние създаваме редовни кръводарители.

Колко кръводарители преминаха през НЦТХ през последната година и колко бутилки минерална вода бяха раздадени в рамките на инициативата?

Броят на кръводарителите за една година е над 42 000, но преминалите през отделението са много повече. Има и такива, които по някаква причина са отхвърлени още при регистрация и преглед, или са отложени за кръводаряване след определен период. Всеки, който е преминал през отделение „Кръводаряване“ е могъл да отпие от водата, любезно предоставяна от „Девин“ ЕАД. За една година сме раздали малко над 50 000 бутилки DEVIN Минерална.

Какъв е интересът на хората към темата за подготовката преди кръводаряване – питат ли повече, интересуват ли се какво да правят преди и след самия акт?

Наблюдаваме нарастващ интерес към темата за подготовка при кръводаряване. Все повече хора задават въпроси не само дали могат да дарят кръв, но и как най-добре да се подготвят за процеса. Питат ни също за препоръки как да се възстановят след него.

Особено характерно е това при младите хора и при тези, които даряват за първи път. Те се интересуват дали трябва да закусят, колко течности е добре да приемат, могат ли да спортуват, да шофират, или да се върнат веднага на работа след кръводаряването. Това е много положителна тенденция, защото показва отговорно отношение към собственото им здраве и към самия процес.

Все по-често получаваме въпроси и за ролята на хидратацията. Хората осъзнават, че добрата подготовка допринася за по-комфортно кръводаряване и по-бързо възстановяване след него. Именно затова продължаваме активно да предоставяме информация и практически съвети на бъдещите дарители.

Важно е да се знае, че подготовката за кръводаряване е сравнително лесна – необходимо е човек да е отпочинал, да е приел достатъчно течности, да е закусил леко и да избягва употребата на алкохол в деня преди кръводаряване. След самото даряване също препоръчваме прием на повече течности, кратка почивка и избягване на тежки физически натоварвания в същия ден.

Колкото по-добре информиран е един кръводарител, толкова по-спокойно и уверено преминава през процедурата. А когато първото преживяване е положително, вероятността човек да стане редовен безвъзмезден кръводарител е значително по-голяма.

Затова в НЦТХ разглеждаме информираността като важна част от грижата за кръводарителя. Не е достатъчно само да поканим хората да дарят кръв – необходимо е да им помогнем да се чувстват подготвени, спокойни и уверени в решението си да помогнат.

Защо добрата хидратация е важна преди и след даряване на кръв и как приемът на вода подпомага по-добрия комфорт и възстановяване на кръводарителя?

Добрата хидратация е един от най-лесните, но и най-важни начини човек да се подготви за кръводаряване. Когато организмът е добре хидратиран, обемът на циркулиращата кръв се поддържа по-стабилен, което допринася за по-комфортно протичане на процедурата и намалява вероятността от временни оплаквания като замайване, отпадналост или дискомфорт. Вената, от която ще се взима кръв, е също добре напълнена и медицинската сестра има по-добър и лесен достъп до нея. Приемът на достатъчно течности преди кръводаряване подпомага поддържането на нормално кръвно налягане и улеснява целия процес на вземане на кръв. След кръводаряването хидратацията също е от съществено значение в две отношения: помага общото чувство за тонус и добро състояние и осигурява по-бързо възстановяване на течната част на кръвта.

Важно е да се подчертае, че кръводаряването е безопасна процедура и организмът притежава естествени механизми за възстановяване. Въпреки това правилната подготовка и приемът на достатъчно вода преди и след кръводаряване правят преживяването по-приятно за дарителя и допринасят за неговия комфорт. Всички знаем, че водата е живот. Така, както и кръвта е символ на живот.

Понякога една бутилка вода е не просто жест, а напомняне, че грижата за пациента започва с грижата за дарителя.

От гледна точка на НЦТХ, виждате ли тази кампания като смислен модел на партньорство между институция и бизнес в подкрепа на кръводарителите? Бихте ли искали инициативата да продължи и занапред?

Категорично да. От гледна точка на НЦТХ кампанията ни с DEVIN е пример за успешно и смислено партньорство между обществена институция и отговорен бизнес в подкрепа на една кауза с висока обществена значимост.

Осигуряването на безопасна кръв за пациентите е споделена отговорност. То не зависи единствено от работата на трансфузионните центрове, а и от активното участие на обществото, институциите и бизнеса. Именно затова високо ценим партньорства като това, които поставят в центъра човека – кръводарителя, а чрез него и пациента.

Съвместната инициатива с „Девин“ ЕАД показва, че дори на пръв поглед малки жестове могат да имат реален принос за повишаване на информираността, подобряване на преживяването на кръводарителите и насърчаване на отговорното отношение към собственото здраве. В същото време тя изпраща и важно обществено послание – че кръводаряването е ценност, която заслужава уважение и подкрепа.

Затова, отново благодарим за доверието и партньорството с „Девин“ ЕАД и бихме искали инициативата да продължи и занапред. Вярваме, че устойчивите резултати се постигат чрез дългосрочни партньорства, които надграждат доверието и допринасят за изграждането на култура на доброволно и редовно кръводаряване.

Надяваме се този добър пример да насърчи и други компании да подкрепят каузата на безвъзмездното кръводаряване. Защото когато институции, бизнес и общество работят заедно, резултатът е по-сигурно кръвоснабдяване и повече спасени човешки животи. Заедно спасяваме животи.

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