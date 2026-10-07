Грипът събаря за 2 часа. Съветите на Кантарджиев

Грипната вълна тази година идва бавно, но сигурно. България навлиза в сезона на респираторните инфекции, а експертите предупреждават: пикът най-често настъпва в края на януари или през февруари. Топлото време през октомври и началото на ноември може да забави разпространението, но не и да го предотврати. Това подчертава проф. Тодор Кантарджиев – един от най-разпознаваемите специалисти по вирусология у нас, който отново призовава към разум, а не към паника.

Няма епидемия – има ранни сигнали

Първите доказани случаи на грип обичайно се появяват през октомври. Но, както подчертава проф. Кантарджиев, това не означава автоматично тежка епидемия. Откриването на конкретен подтип на вируса не е предсказание за бъдещата вълна, нито знак, че той е по-опасен от миналогодишните.

„Още няма епидемично разпространение“, казва специалистът и настоява да не се създава излишна тревога.

Тази година по-топлото време може да измести началото на масовото разпространение към по-късните зимни месеци. Това е добра новина – дава време на здравната система и на хората да се подготвят.

Грипът удря внезапно

Проф. Кантарджиев описва грипа като заболяване, което се развива светкавично.

„Грипът се развива и те сваля на легло за два часа“, казва той. Симптомите са класически: висока температура, сухо и болезнено гърло, непродуктивна кашлица, силни болки в мускулите и ставите. Това не е „настинка“, а вирус, който атакува организма агресивно.

Според него митът, че студът сам по себе си причинява настинки, е отдавна опроверган. В 90% от случаите инфекцията се предава при контакт с болен човек, а в останалите – микроби, които вече са в тялото, се активизират при отслабен имунитет.

Кой трябва да се ваксинира и кога

Хората от рисковите групи – възрастни, хронично болни, пациенти с отслабен имунитет – трябва да обмислят навременна ваксинация.

Тази година назалните ваксини за деца вече са доставени, а имунизациите започнаха в началото на октомври. Ваксината не гарантира, че няма да се разболеете, но значително намалява риска от тежко протичане.

Как да се предпазим - простите правила, които работят

Проф. Кантарджиев настоява за елементарни, но ефективни мерки: редовно проветряване, особено в училищата; избягване на близък контакт с хора, които кашлят и кихат; използване на носни кърпички; добра хигиена на ръцете.

Това са навици, които могат да намалят риска от заразяване в периоди на висока заболеваемост.

По-малко респираторни инфекции от миналата година

Към момента респираторните инфекции са по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това е още един знак, че грипната вълна се движи бавно и че няма основание за паника.

„Нека не създаваме тревога“, призовава проф. Кантарджиев