Безплатни прегледи на деца и ученици в „Софиямед“ по повод 15 септември

По случай Първия учебен ден 15-ти септември и началото на новата учебна година, специалистите от „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилактични прегледи за деца. Те ще се извършат в рамките на традиционната кампания на медицинския комплекс "Пазим живота", която цели да информира обществото за ползите от профилактиката и акцентира върху здравето на децата.

Всяко дете, преминало през безплатен консултативен преглед, част от кампанията на „Софиямед“ по случай 15-ти септември ще получи и подаръци, осигурени от дългогодишните партньори на медицинския комплекс.

Педиатрите от Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“ ще имат график с безплатни приемни часове в периода 15-17 септември. Прегледите ще се извършват в 24/7 Детския неотложен кабинет, който се намира в сградата на ДКЦ „Софиямед“-Люлин (бул. „Джавахарлал Неру“ 23). За прегледите е задължително предварително записване и регистрация на Централна регистратура преди извършването им.

Специалистите от БЛОК1 (бул. „Г.М.Димитров“ 16) ще извършват прегледи на деца по направления: ортопедия, детски очни болести, ушно-носно-гърлени и детски болести.

Записването се осъществява предварително онлайн през платформата на Superdoc.bg, на тел. 0895 555 444, 02 465 00 00 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“ БЛОК 1 (бул. Г.М.Димитров 16) и на тел. 02 465 0003 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“-Люлин (бул. Джавахарлал Неру 23).

*Прегледите се осъществяват на деца на възраст от 0 до 18г.

**Всеки родител на пациент със записан час е необходимо да регистрира данните му на Централна регистратура преди извършването на прегледа в съответното ДКЦ на „Софиямед“.

