Защо България отказва да посегне на Православието

Днешният 17 юни 2026 г. ще остане в историята не с политически конюнктури, а с един дълбок и смел акт на държавническа зрялост. Официалното изявление на външния министър Велислава Петрова, че България се противопоставя на санкциите срещу руския патриарх Кирил, бе побързано етикетирано като „изолация“ и „завой на изток“. Истинският прочит на това решение обаче е съвсем друг. То е отказ на една вековна православна държава да прекрачи свещената граница между политиката и вярата, отказ да се съгласим с духовното обезглавяване на милиони вярващи в името на временни чужди геополитически цели.

Логиката на нашето Външно министерство е кристално ясна и напълно прагматична. Налагането на санкции и замразяването на активи на духовно лице не е инструмент за постигане на мир, а чисто символичен и опасен акт на разделение. Църквата, независимо от националността си, носи мисия, която надхвърля границите на мандатите и правителствата. Опитът да се накаже един патриарх с политически мерки е опасен прецедент, който отваря кутията на Пандора. Днес София просто напомни на Брюксел, че Европа е изградена върху християнски ценности и че забиването на политически клинове в православието няма да спре конфликтите, а само ще ги задълбочи.

Изпитание за духа в кулоарите на парламента

Разбира се, решението веднага срещна острата реакция на онези, за които политиката започва и свършва с лозунги. В кулоарите на Народното събрание бившият вицепремиер Асен Василев побърза да сведе фигурата на патриарха до чисто политическа оценка, настоявайки, че мерките не са срещу духовно лице. От ГЕРБ-СДС също поискаха изслушване с въпроса дали България рискува единството на целия европейски санкционен пакет.

Тези дебати обаче пропускат най-важното. Когато се противопоставяш на една обща вълна по толкова чувствителна тема, ти не проявяваш слабост, а характер. Да защитиш позиция, която изисква кураж пред партньорите, показва, че България най-накрая има външна политика с гръбнак. Правителството не търси конфликт с Брюксел, а просто чертае червена линия там, където политическият прагматизъм заплашва да навлезе в територията на вярата и духовното наследство.

Да запазим вярата сред бурята

Истинският риск за България днес не е репутационен, а морален. Лесно е да се движиш по течението и да подписваш всеки документ, спуснат от големите столици, за да бъдеш сочен за „пример за единство“. Много по-трудно е да кажеш „не“, когато усещаш, че това единство изисква компромис с ценностите ти. Позицията на София не е защита на конкретна държавна политика на Москва, а защита на самата църковна институция от правото на политиците да я съдят и санкционират.

В свят, който става все по-материален, циничен и разделен, запазването на духовното самосъзнание е въпрос на оцеляване. Защитавайки Патриарха от санкционния удар, България всъщност защити правото на православието да остане мост, а не оръжие. Тази маневра няма да ни донесе критики от хората, които разбират дълбочината на вярата. Защото в крайна сметка съюзите се променят, правителствата идват и си отиват, но най-важното за един народ сред бурите на историята е да не губи своя Бог.



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