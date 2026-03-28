Силни и благородни имена празнуват днес. Не се пие и весели

Църквата почита Свети Иларион Нови – човек от знатен произход, който обръща гръб на богатството и избира монашеския път. Животът му остава като пример за съзнателен отказ от удобствата в името на вярата.

На същата дата се отдава почит и на Стефан Изповедник – духовник, чието име се свързва с твърдост, жертва и непоколебима отдаденост. Вярващите се обръщат към него с молитви за здраве и закрила.

Денят не е за показност. Традицията изисква смирение, тишина и отдръпване от суетата. Не се насърчават шумни събирания, алкохол или тежък труд – всичко, което разсейва, трябва да отстъпи място на вътрешния баланс.

Но освен духовен, 28 март е и ден на знаци. Ако вятърът се усили – пролетта ще бъде дъждовна. Ако птиците пеят силно – есента ще е топла и плодородна. А ако небето остане ясно и слънчево – лятото обещава да бъде горещо. Така народната мъдрост вплита времето и съдбата в едно.

Имен ден празнуват Боян, Бояна, Боянка, Бойко, Боко, Баян, Боби, Бойка, Бойчо, Бени, Албена, Грозданка и Иларион – имена със сила, които днес звучат още по-значимо.

