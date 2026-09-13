Терористът Абрини - информатор на британците
Мохамед Абрини, прочул се като "мъжът с шапката" от кадрите, заснети мигове преди атентата на летището в Брюксел на 22 март, е бил топ информатор на б...
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Мохамед Абрини, прочул се като "мъжът с шапката" от кадрите, заснети мигове преди атентата на летището в Брюксел на 22 март, е бил топ информатор на б...
Терористите, които се самовзривиха на летището в Брюксел на 22 март, първо са пили кафе на аерогарата. За това свидетелства Мохамед Абрини - единствен...
Летище "Завентем" в Брюксел, на което избухна една от бомбите при терористичните атаки на 22 март, ще заработи на 100 % от юни. Това предаде Интерфакс...
Мохамед Абрини и Осама Крайем - двамата оцелели терористи от атентатите в Брюксел на 22 март, твърдят пред разследващите, че са се отказали да се само...
"Човекът с шапката" от атентатите срещу брюкселското летище „Завентем" Мохамед Абрини призна при разпити, че неговите съучастници планирали атаки срещ...
Белгийската прокуратура обяви, че е повдигнала обвинения за участие в терористична организация на четирима души, предаде БНР. Заподозреният за Париж...
Няколко ареста са били извършени в Брюксел в рамките на разследването на кървавите атентати от 22 март. Малко по-рано полицията в Белгия разпространи...
Единият от взривилите се на брюкселското летище джихадисти е работил като чистач в сградата на Европейския парламент (ЕП). Това стана ясно от съобщиен...
Част от персонала на брюкселското летище "Завентем" симпатизира на "Ислямска държава". Синдикатът на полицейската охрана на летището твърди, че по вре...
Авиокомпания България Ер отменя предвидените полети между летище София и „Завентем" до 4 април. Анулираните полети са както следва: 31.03.2016 г.:FB...
Авиокомпания България Ер и днес няма да изпълни планираните полети между летище София и „Завентем". Това съобщават от пресцентъра на Летище "София"....
Авиокомпания България Ер и в сряда, 30.03.2016 г., няма да изпълни планираните полети между летище София и „Завентем", Брюксел. Това съобщават от лети...
SMS-и с джихадски послания получавали младежи от брюкселския квартал "Моленбек". Според белгийския вестник "Соар" съобщенията са съдържали директен пр...
Жертвите на кървавите терористични нападения в Брюксел станаха 35. Белгийският министър на здравеопазването Маги де Блок обяви, че четирима от тежко р...
Служителите на реда, отговарящи за летищата в белгийската столица, настояват за по-сериозни мерки за охрана. В противен случай те ще излязат на стачка...
Авиокомпания България Ер и днес няма да изпълни планираните полети между летище София и „Завентем", съобщиха от летище София. Отменени за 28.03.2016...
Терористи в Атина разполагат с чертежи и карта на брюкселското летище "Завентем". Това съобщава телевизионен канал "Скай", цитиран от бТВ. И уточнява,...
Авиокомпания България Ер отменя предвидените полети между летище София и "Завентем", планирани за събота и неделя, съобщиха от летище София. Отменени...
Задържаха третия заподозрян за атентатите в Брюксел, за когото се твърди, че не се е самовзривил. За момента информацията за ареста е противоречива -...
16 са жертвите на двата взрива на брюкселското летище "Завентем". Това е обявил представител на летището, предава кореспондент на ТАСС. По-рано външн...