Всичко за Задължително Гласуване

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Много баби, хилав кодекс

Много баби, хилав кодекс

Суровият и героичен труд на депутатите има една хитра особеност. Често в хода на законотворческата работа те се вторачват в точките и запетайките, кат...

27 април | 5:00
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50 лв. глоба ако не гласуваш

50 лв. глоба ако не гласуваш

50 лева глоба и три месеца без помощи – подобна мярка за всеки, който не отиде да гласува подготвят депутатите. Проектът е изготвен и е приет на първо...

07 март | 9:45
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