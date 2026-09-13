Изборният кодекс се прекроява от вот на вот
Никога не съм подкрепял идеята за задължително гласуване. Не е цивилизовано да има задължително гласуване. В Белгия и Гърция е задължително, за разлик...
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Никога не съм подкрепял идеята за задължително гласуване. Не е цивилизовано да има задължително гласуване. В Белгия и Гърция е задължително, за разлик...
Председател съм на левицата в труден период, в който изчистваме облика и посланията. Извършва се и преструктуриране в 125-ата годишнина на партията. Т...
Всеки парламент, който гледа изборните правила има определен политически и емоционален заряд. Голяма част от предложенията бяха направени много отдавн...
Суровият и героичен труд на депутатите има една хитра особеност. Често в хода на законотворческата работа те се вторачват в точките и запетайките, кат...
Румен Петков, зам.-председател на АБВ - Г-н Петков, наистина ли АБВ възнамерява да излезе от управлението?- Има три неща, които смущават. Първо, пред...
Българите в чужбина ще могат да гласуват само в дипломатическите и консулските представителства. Това решиха депутатите с приети и на второ четене про...
Забраняват референдум и избори в едно Гласуването вече е задължително. Това решиха днес депутатите с приемането на второ четене на промени в Изборния...
Народните представители приеха на второ четене задължителното гласуване. 110 от тях бяха "за", 75 "против", 12 се въздържаха, съобщи репортер на "Стан...
Народното събрание ще гласува окончателно промените в Изборния кодекс. Депутатите трябва да вземат решение дали да има задължително гласуване. Едно от...
С извинителна бележка ще обясняваме защо не сме могли да гласуваме, ако се въведе задължителният вот. В нея работодателят ни ще посочи например, че см...
Идеята на Реформаторския блок за таван на партийната субсидия е популизъм, казва Данаил Кирилов Данаил Кирилов е председател на парламентарната комис...
Депутатите от правната комисия към парламента решиха гласуването да стане задължително. На заседанието бяха обсъдени промени в Изборния кодекс. Народн...
Патриотите предлагат сделка Всички в общ фронт срещу фронта за задължителното гласуване Ново 20 в парламента! Депутатът Валери Симеонов възроди царс...
Задължителното гласуване погазва конституцията и противоречи на европейските практики Нямам фикс идея да бъда председател на ДПС, казва Рушен Риза Н...
ГЕРБ с рамо за референдума на Слави Задължителното гласуване няма място в Изборния кодекс преди провеждането на национално допитване. Това коментирах...
50 лева глоба, ако не отидем до урната, безработните остават без помощи Под строй ще гласуваме наесен за президент. Това реши парламентът днес, като...
Депутатите одобриха на първо четене законопроекта за Изборен кодекс, в който се предлага задължително гласуване. Негов вносители са Валери Симеонов и...
50 лева глоба и три месеца без помощи – подобна мярка за всеки, който не отиде да гласува подготвят депутатите. Проектът е изготвен и е приет на първо...
Депутатите от Правната комисия одобриха въвеждането на задължително гласуване. На първо четене на заседание в сряда следобед те приеха предложението н...
„Движение 21" е за електронно гласуване като първа стъпка към въвеждане на задължително гласуване в България. Това заяви председателят на партията Тат...