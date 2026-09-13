Човек на Радев в КС му даде надежда за референдум за еврото
КС отклони голяма част от въпросите на Радев във връзка с върнатото искане за провеждане на референдум
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КС отклони голяма част от въпросите на Радев във връзка с върнатото искане за провеждане на референдум
Изборът на президента е лимитиран веднъж и неговата отговорност приключва с възлагането на мандата
Със сигурност ще има парламентарни избори, но не е сигурно, че ще има служебно правителство
Няма пречка за ротацията, каза проф. Янаки Стоилов
Юридически невъзможно е да има ротационно председателство на парламента
Този процес само би доказал неспособността на парламента да върши каквото и да е, каза конституционният съдия
Конституционният съдия Янаки Стоилов е бил на особено мнение
Бившият правосъден министър песимист за съставянето на кабинет
"Гражданството е двустранна връзка от публичен характер между дадено лице и държавата".
Съдът няма право да установява гражданство, заяви правосъдният министър
Лозан Панов може да подаде оставка най-рано следващата седмица, каза министърът на правосъдието
Янаки Стоилов с важни новини за Бюрото за защита на свидетели
Никой не бива да си позволява манипулиране на системата за случайно разпределение на делата, заяви министърът
Преместването му имало главно символично значение
Правосъдният министър заяви, че не му е предлагано да се включи към новия проект на дуото
За разлика от главния прокурор, аз няма да се движа с няколко големи автомобила, каза министърът
Ключова среща в правосъдното ведомство
Преди седмица служебният министър на финансите Асен Василев предупреди, че има вероятност да има допълнителни санкции
Той ще продължи да изпълнява функциите си
Ако ВАС реши, че има нарушение на Закона за съдебната власт, може да се стигне до отмяна на решението на ВСС