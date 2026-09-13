Рединг призова за "Обединени щати на Европа"
Кембридж. Призивът на Уинстън Чърчил за създаването на "Съединени щати на Европа " беше възобновен в понеделник от Вивиан Рединг, която каза, че стр...
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Кембридж. Призивът на Уинстън Чърчил за създаването на "Съединени щати на Европа " беше възобновен в понеделник от Вивиан Рединг, която каза, че стр...
Лондон. Багажът на зам.-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг е бил откраднат в Лондон по време на нейно работно посещение. Той бил задиг...
Букурещ. Министерството на външните работи (MAE) на Румъния уведоми Европейската комисия за това как Великобритания е осъществила спирането на опред...
Брюксел. Еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг се отказа от идеята да се кандидатира за поста председател на Европейската комисия в полза на сво...
Брюксел. Еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг заяви, че Европейският съюз трябва да създаде своя собствена разузнавателна служба до 2020 г., пи...
В страната на Волтер има 20 000 наши и румънски цигани Рединг скочи на Франция за ромите
АИ: Ромите са обречени на постоянна несигурност
Брюксел. Заместник-председателката на Европейската комисия Вивиан Рединг заяви в интервю за Дойче веле, че ромите от България и Румъния са европейски...
Туристите ще анулират почивките си безплатно при бедствия и безредици
Над 300 души се жалваха от корупция и липса на бъдеще, искаха помощ за европари
София. Заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг заяви на български: "Искам да ви чуя". Това каза тя на дискусията с гражданите за...
Рединг: Трябва да отидем при гражданите
ГЕРБ: Не се връщаме в парламента под чужд натиск
София. Младите хора в България не приемат свободата и мира за даденост, както някои от техните връстници в западна Европа. Това заявиха представителит...
Политическите партии трябва да отиват към бъдещето, а не - към миналото
Брюксел. "Очаквам от президента Росен Плевнелиев да потърси политическо съгласие в името на България", заяви заместник-председателят на Европейската к...
Страсбург. Европа призова властта да игнорира Волен Сидеров. Политическата ситуация в България вчера влезе в дневния ред на Европейския парламент. В д...
Брюксел. Вивиан Рединг, еврокомисар по правосъдието, призова държавите да прилагат собствените си закони, когато имигранти извършват измами с местнит...
Еврокомисията обсъжда механизъм за наблюдение на законността в Унгария, съобщи еврокомисарят по правосъдието и заместник-председател на ЕК Вивиан Реди...