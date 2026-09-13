Проф. Вили Лилков: В ДПС им беше удобно Пеевски да финансира избори, а хората около Доган да берат плодовете
Пеевски създаде структури на ДПС и повиши резултата на партията, каза синият политик
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Пеевски създаде структури на ДПС и повиши резултата на партията, каза синият политик
Днес е дошло време разделно в ДПС, каза лидерът на "Синя България"
По думите му силовото овладяване на общинската икономика идва от ГЕРБ
Формацията на Вили Лилков и Петър Москов има неочакван резултат
Ще има ли пренареждане вдясно?
С какво е свързана тя
Ние не искаме ръководни места в комисиите и ключови постове, искаме СОС да заработи
През последните дни има напредък по преговорите за избор на председател на СОС
Следващото официално заседание на Столичния общински съвет е насрочено за 25 януари
Вили Лилков чака празнична заря за шеф на местния парламент
Вили Ливков с необичайно предложение към партиите
Според него трябва да се успокои тонът на разговорите
Според него София трябва да даде пример как се работи в името на гражданите
Най-висока политическа отговорност в момента носи ПП-ДБ-Спаси София
Съветникът от "Синя София" каза как може да се разплете възела с председателя на СОС
Вили Лилков няма да се кандидатира за шеф на СОС
По думите му София не трябва да бъде в ръцете на популисти и комунисти
Кандидатът за кмет е уверен, че ще се стигне до балотаж на изборите
Националният съвет възложи на предизборния щаб да развие разнообразни форми
Той търси подкрепа от всеки в битката за властта в столицата