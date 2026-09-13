Караянчева зажали за по-добрите времена с Радев
Спомен от 2019 г. публикува шефката на парламента в официалния си профил във фейсбук
Следете всички новини, анализи и коментари за Търновска Конституция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спомен от 2019 г. публикува шефката на парламента в официалния си профил във фейсбук
На евроизборите ще има наказателен вот за цялата политическа класа, прогнозира акад. Георги Марков
Марешки участва в тържественото заседание на НС по повод 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция
Доклад за 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция ще представи конституционният съдия Атанас Семов
Конституционният сът проведе тържествено заседание в старата столица
Румен Радев ще произнесе слово в залата на Учредителното събрание в старопрестолната столица
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри фотоизложбата "140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция...
На 3 март възкръсва за живот Третата българска държава, казва доц. д-р Михаил Груев
Не приемам мръсната част от политиката, казва депутатът от ГЕРБ
Винаги успявам да открадна време за дъщеря си и внучето, казва председателят на парламента
Валидираха и юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на годишнината...
Стартът ще бъде даден с тържествен концерт на Софийската филхармония
Експозицията е подредена в малката зала при художествена галерия „Иван Фунев“ на регионалния исторически музей в града
Опашки пред Президентството заради Търновската конституция. Малки и големи чакаха търпеливо, за да видят с очите си уникалната експозиция на реликви и...
Търновската конституция ще бъде изложена за първи път в сградата на президентството, съобщиха от администрацията на държавния глава. По повод предсто...
Велико Търново. Адвокати станаха свидетели на възстановката на дебатите по приемането на Търновската конституция в музей "Възраждане и Учредително съб...
София. Тържествено заседание по повод 135 години от създаването на търновската конституция се провежда в Народното събрание. Засилено полицейско присъ...
София. "Нима днес не се готви нов Берлински конгрес за Украйна?". "Кой ще реши съдбата на Украйна - народът чрез демократични избори за президент и ре...
София. Днес се навършват 135 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Народното събрание ще отбележи годишнината с тъ...
По време на дебатите се раждат Либералната и Консервативната партия