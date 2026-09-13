Всичко за Toyota

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Прецизност по японски

Прецизност по японски

Toyota Avensis показа ново лице преди заслуженото си пенсиониране Откакто се появи по европейските пътища в края на 1997 г., Avensis се превърна в на...

29 март | 21:00
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Toyota обнови Yaris

Toyota обнови Yaris

Японската компания Toyota публикува снимки и първите технически характеристики на обновения хечбек Yaris. Фейслифтът има козметични промени отвън и се...

22 април | 17:40
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