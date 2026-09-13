Тоуоtа удари в земята автопазара! Решението
Много голяма атака с уникални нови модели
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Много голяма атака с уникални нови модели
Дебютът се очаква до края на годината
Изтегли близо 2 милиона бройки от него
Инвестицията е 48 млн. долара
Tesla Model Y двойно по-скъпа, но най-предпочитана. Всичко друго е Toyota
Toyota ще въведе нова система за планиране на поръчките
Открити са уязвимости в приложенията на производителите за дистанционно поемане на контрола върху превозното средство
Цените на суровините, използвани за производството на батерии за електрически автомобили и слънчеви панели, може да се повишат
Причината е, че колелата им могат да изхвърчат в движение
Само една компания извън Япония е в челната петица - южнокорейската Samsung Electronics
По-голямата част от произведените автомобили са за европейския пазар
То се заема за момента от Тойота
Външният й вид прилича много
Toyota Avensis показа ново лице преди заслуженото си пенсиониране Откакто се появи по европейските пътища в края на 1997 г., Avensis се превърна в на...
Японската автомобилна компания Toyota спира производството на всички свои автомобили в Япония за шест дни (8 – 13 февруари). Причината е липсата на ст...
Японската компания Toyota публикува снимки и първите технически характеристики на обновения хечбек Yaris. Фейслифтът има козметични промени отвън и се...
Токио. Toyota отзова 6,4 млн. автомобила по света заради пет различни проблема с тях. На около 3,5 милиона коли трябва бъде сменена връзка на въздушн...
Вашингтон. Toyota Motor Corp ще плати рекордните $1,2 милиарда за решаването на наказателното разследване в обработката на жалбите на потребителите п...
Токио. Toyota Motor Corp запазва своята позиция в света за най-продаваната мартка автомобили през миналата година, побеждавайки съперници като Genera...